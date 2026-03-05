Utolsóként a Lens jutott a legjobb négy közé a Francia Kupában

A bajnokságban a Lyon nyert a Lens ellen, de hazai pályán legutóbb 2023-ban győzött ellene. A vendégek remekül kezdtek, az első félidő közepén Florian Thauvin vágta be a kipattanót a kapuba, ezzel szerzett vezetést a Lens, majd az első félidő hosszabbításában Abdallah Sima duplázta meg a vendégek előnyét. Az 59. percben beállt Rémi Himbert, aki előbb Roman Jaremcsukot szolgálta ki egy gólpasszal, majd a 94. percben kiegyenlített. A tizenegyeseknél Moussa Niakhaté rontott a negyedik körben, a vendégeknél viszont mindenki pontos volt, így a Lens jutott a legjobb négy közé

FRANCIA KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Lyon–Lens 2–2 (Jaremcsuk 67., Himbert 90+4., ill. Thauvin 23., Sima 45+1.) – 11-esekkel 4–5

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Lorient–Nice 0–0 – 11-esekkel 5–6

Olympique Marseille–Toulouse 2–2 (Greenwood 2. – 11-esből, Igor Paixao 56., ill. Gboho 13., Cresswell 60. ) – 11-esekkel 2–3

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Strasbourg–Reims 2–1 (Panichelli 82. – 11-esből, Enciso 87. – 11-esből, ill. Zabi 90+4.)