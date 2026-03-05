Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Utolsóként a Lens jutott a legjobb négy közé a Francia Kupában

B. A. P.B. A. P.
2026.03.05. 23:46
null
A Lens tizenegyesekkel jutott a négy közé (Fotó: AFP)
Címkék
Lens Francia Kupa francia bajnokság francia labadrúgás Lyon
A Lens bejutott a labdarúgó Francia Kupa elődöntőjébe, mivel tizenegyesekkel felülkerekedett a Lyon vendégeként.

A bajnokságban a Lyon nyert a Lens ellen, de hazai pályán legutóbb 2023-ban győzött ellene. A vendégek remekül kezdtek, az első félidő közepén Florian Thauvin vágta be a kipattanót a kapuba, ezzel szerzett vezetést a Lens, majd az első félidő hosszabbításában Abdallah Sima duplázta meg a vendégek előnyét. Az 59. percben beállt Rémi Himbert, aki előbb Roman Jaremcsukot szolgálta ki egy gólpasszal, majd a 94. percben kiegyenlített. A tizenegyeseknél Moussa Niakhaté rontott a negyedik körben, a vendégeknél viszont mindenki pontos volt, így a Lens jutott a legjobb négy közé

FRANCIA KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Lyon–Lens 2–2 (Jaremcsuk 67., Himbert 90+4., ill. Thauvin 23., Sima 45+1.) – 11-esekkel 4–5

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Lorient–Nice 0–0 – 11-esekkel 5–6
Olympique Marseille–Toulouse 2–2 (Greenwood 2. – 11-esből, Igor Paixao 56., ill. Gboho 13., Cresswell 60. ) – 11-esekkel 2–3
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Strasbourg–Reims 2–1 (Panichelli 82. – 11-esből, Enciso 87. – 11-esből, ill. Zabi 90+4.)

 

Lens Francia Kupa francia bajnokság francia labadrúgás Lyon
Legfrissebb hírek

Francia Kupa: a Toulouse búcsúztatta az OM-et, a Nice kiejtette a Lorient-t

Francia labdarúgás
2026.03.04. 23:23

Francia Kupa: a hajráig vártak a gólokkal, a Strasbourg az első elődöntős

Francia labdarúgás
2026.03.03. 23:12

Ikszre mentett a Ligue 1-ben a Lens, de egyre jobban leszakadhat a bajnoki harcban a PSG-től

Francia labdarúgás
2026.02.27. 22:46

Negóék ellen zárta le ötmeccses szériáját a Nantes

Francia labdarúgás
2026.02.22. 22:53

Feltámadt a Lyon, és újra jelentős célokért küzd

Francia labdarúgás
2026.02.22. 14:39

Ligue 1: Nego csapata a 2. percben emberhátrányba került, aztán hősies győzelmet aratott

Francia labdarúgás
2026.02.15. 17:37

A Lens ötgólos kiütéssel állt a Ligue 1 tabellájának élére

Francia labdarúgás
2026.02.14. 23:36

Endricket kiállították, emberhátrányban nyert a Lyon

Francia labdarúgás
2026.02.07. 23:08
Ezek is érdekelhetik