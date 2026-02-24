Nemzeti Sportrádió

Bíróság elé áll a nemi erőszakkal vádolt Hakimi

2026.02.24. 17:46
Asraf Hakimire tárgyalás vár (Fotó: Getty Images)
Asraf Hakimi, a Paris Saint-Germain marokkói válogatott labdarúgója arról számolt be az X-oldalán, hogy tárgyalás vár rá azt követően, hogy egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.

„Ma már az is elegendő a tárgyaláshoz, ha valaki megvádol nemi erőszakkal, még akkor is, ha tagadom a vádat, és minden azt bizonyítja, hogy az egész csak kitaláció – írta kedden közösségi oldalán Asraf Hakimi.Ez ugyanolyan igazságtalan az ártatlanokkal és a valódi áldozatokkal szemben is. Nyugodtan várom a tárgyalást, amely lehetővé teszi, hogy az igazság napvilágra kerüljön.”

A BBC azt közölte, hogy az időpontot még nem tűzték ki, viszont idézik a játékos ügyvédjét, aki megerősítette, hogy a tárgyalást a bíróság elrendelte, s mint mondta: „Határozottan és elszántan vájuk a tárgyalást, hogy igazságot lehessen szolgáltatni.”

Korábban beszámoltunk a 27 esztendős jobbhátvéd ügyéről: 2023 februárjában egy (akkor) 24 éves nő a rendőrségen bejelentést tett, hogy a futballista nemi erőszakot követett el vele szemben, és bár feljelentést nem akart tenni, az eljárás hivatalból megindult a labdarúgó ellen, majd a nanterre-i ügyészségen elkészült a vádirat, amely alapján a vb-4. játékos akár 15 éves börtönbüntetést is kaphat.

