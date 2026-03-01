Ligue 1: fontos három ponttal mutatkozott be az újonc új vezetőedzője

Paris FC–Nice 1–0. A párizsiak hat, a nizzaiak négy forduló óta nem nyertek, mindkét csapatnak égetően szüksége van további pontokra – ezúttal a fegyelmezetten játszó hazaiaknak jött ki a lépés. Az első félidő közepén Marshall Munetsi közelről, egy kipattanóból talált a vendégek kapujába, ez elég volt ahhoz, hogy három pontot hozzon az új vezetőedző, Antoine Kombouaré első mérkőzése.

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Paris FC–Nice 1–0 (Munetsi 25.)

Kiállítva: De Smet (90+5., Paris FC)

Lille–Nantes 1–0 (Ngoy 90+4.)

Lorient–Auxerre 2–2 (B. Dieng 19., 29., ill. Senaya 1., Casimir 24.)

Metz–Brest 0–1 (Ajorque 69.)

Kiállítva: Guindo (22., Brest)

Később

20.45: Olympique Marseille–Lyon

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Pénteken játszották

Strasbourg–Lens 1–1 (Panichelli 18., ill. Sangaré 62.)

Szombaton játszották

Rennes–Toulouse 1–0 (Nordin 27.)

Monaco–Angers 2–0 (Balogun 57., Adingra 62.)

Le Havre–Paris SG 0–1 (Barcola 37.)