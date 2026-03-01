Ligue 1: fontos három ponttal mutatkozott be az újonc új vezetőedzője
Paris FC–Nice 1–0. A párizsiak hat, a nizzaiak négy forduló óta nem nyertek, mindkét csapatnak égetően szüksége van további pontokra – ezúttal a fegyelmezetten játszó hazaiaknak jött ki a lépés. Az első félidő közepén Marshall Munetsi közelről, egy kipattanóból talált a vendégek kapujába, ez elég volt ahhoz, hogy három pontot hozzon az új vezetőedző, Antoine Kombouaré első mérkőzése.
FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Paris FC–Nice 1–0 (Munetsi 25.)
Kiállítva: De Smet (90+5., Paris FC)
Lille–Nantes 1–0 (Ngoy 90+4.)
Lorient–Auxerre 2–2 (B. Dieng 19., 29., ill. Senaya 1., Casimir 24.)
Metz–Brest 0–1 (Ajorque 69.)
Kiállítva: Guindo (22., Brest)
Később
20.45: Olympique Marseille–Lyon
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Pénteken játszották
Strasbourg–Lens 1–1 (Panichelli 18., ill. Sangaré 62.)
Szombaton játszották
Rennes–Toulouse 1–0 (Nordin 27.)
Monaco–Angers 2–0 (Balogun 57., Adingra 62.)
Le Havre–Paris SG 0–1 (Barcola 37.)
|1. Paris SG
24
18
3
3
53–19
+34
57
|2. Lens
24
17
2
5
45–21
+24
53
|3. Lyon
23
14
3
6
36–23
+13
45
|4. Marseille
23
12
4
7
45–30
+15
40
|5. Lille
24
12
4
8
37–31
+6
40
|6. Rennes
24
11
7
6
38–35
+3
40
|7. Monaco
24
11
4
9
40–36
+4
37
|8. Strasbourg
24
10
5
9
40–31
+9
35
|9. Brest
24
9
6
9
32–34
–2
33
|10. Lorient
24
8
9
7
34–38
–4
33
|11. Toulouse
24
8
7
9
33–28
+5
31
|12. Angers
24
8
5
11
22–30
–8
29
|13. Paris FC
24
6
8
10
27–37
–10
26
|14. Le Havre
24
6
8
10
20–30
–10
26
|15. Nice
24
6
6
12
30–43
–13
24
|16. Auxerre
24
4
6
14
19–35
–16
18
|17. Nantes
24
4
5
15
22–41
–19
17
|18. Metz
24
3
4
17
22–53
–31
13