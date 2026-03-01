Nemzeti Sportrádió

NB I: Ferencváros–Kazincbarcika 0–0

Ligue 1: fontos három ponttal mutatkozott be az újonc új vezetőedzője

2026.03.01. 17:33
Munkában a Paris FC védelme (Fotó: AFP)
A Paris FC hazai pályán 1–0-ra győzött a Nice ellen a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 24. fordulójának vasárnapi játéknapján, és valamelyest távolodott a kiesést jelentő helyektől.

Paris FC–Nice 1–0. A párizsiak hat, a nizzaiak négy forduló óta nem nyertek, mindkét csapatnak égetően szüksége van további pontokra – ezúttal a fegyelmezetten játszó hazaiaknak jött ki a lépés. Az első félidő közepén Marshall Munetsi közelről, egy kipattanóból talált a vendégek kapujába, ez elég volt ahhoz, hogy három pontot hozzon az új vezetőedző, Antoine Kombouaré első mérkőzése.

FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Paris FC–Nice 1–0 (Munetsi 25.)
Kiállítva: De Smet (90+5., Paris FC)
Lille–Nantes 1–0 (Ngoy 90+4.)
Lorient–Auxerre 2–2 (B. Dieng 19., 29., ill. Senaya 1., Casimir 24.)
Metz–Brest 0–1 (Ajorque 69.)
Kiállítva: Guindo (22., Brest)
Később
20.45: Olympique Marseille–Lyon

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Pénteken játszották
Strasbourg–Lens 1–1 (Panichelli 18., ill. Sangaré 62.)
Szombaton játszották
Rennes–Toulouse 1–0 (Nordin 27.)
Monaco–Angers 2–0 (Balogun 57., Adingra 62.)
Le Havre–Paris SG 0–1 (Barcola 37.)

  1. Paris SG

24

18

3

3

53–19

+34 

57 

  2. Lens

24

17

2

5

45–21

+24 

53 

  3. Lyon

23

14

3

6

36–23

+13 

45 

  4. Marseille

23

12

4

7

45–30

+15 

40 

  5. Lille

24

12

4

8

37–31

+6 

40 

  6. Rennes

24

11

7

6

38–35

+3 

40 

  7. Monaco

24

11

4

9

40–36

+4 

37 

  8. Strasbourg

24

10

5

9

40–31

+9 

35 

  9. Brest

24

9

6

9

32–34

–2 

33 

10. Lorient

24

8

9

7

34–38

–4 

33 

11. Toulouse

24

8

7

9

33–28

+5 

31 

12. Angers

24

8

5

11

22–30

–8 

29 

13. Paris FC

24

6

8

10

27–37

–10 

26 

14. Le Havre

24

6

8

10

20–30

–10 

26 

15. Nice

24

6

6

12

30–43

–13 

24 

16. Auxerre

24

4

6

14

19–35

–16 

18 

17. Nantes

24

4

5

15

22–41

–19 

17 

18. Metz

24

3

4

17

22–53

–31 

13 

 

