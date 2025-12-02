A Juventus bejutott az Olasz Kupa negyeddöntőjébe

A Juventus a nyolcaddöntőben csatlakozott a kupaküzdelmekhez, az Udinese viszont már két kört ment, a Carraresét és a Palermót is hazai pályán búcsúztatta.

A friuliak azonban Torinóban nem kezdtek jól, a 23. percben hátrányba kerültek: Weston McKennie beadására Jonathan David érkezett, de nem ő, hanem Matteo Palma ért a labdába, és a német védő lábáról a kapuba került a labda.

Az első félidőben Kingsley Ehizibue és David is eljutott egy-egy les miatt érvénytelenített gólig, így Juventus-előnnyel vonultak pihenőre a csapatok. Szünet után viszont Palma újra főszereplő lett, Juan Cabal lábára lépett rá a tizenhatoson belül, és a videózás után megítélt büntetőt Manuel Locatelli értékesítette.

A Juventus a ráadásban Lois Openda révén újabb érvénytelen gólt szerzett, csapata továbbjutását azonban nem fenyegette veszély, a torinóiak elsőként biztosították helyüket a legjobb nyolc között.

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Juventus–Udinese 2–0 (Palma 23. – öngól, Locatelli 68. – 11-esből)

Szerda

15.00: Atalanta–Genoa

18.00: Napoli–Cagliari

21.00: Internazionale–Venezia

Csütörtök

18.00: Bologna–Parma

21.00: Lazio–Milan