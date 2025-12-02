Nemzeti Sportrádió

A Juventus bejutott az Olasz Kupa negyeddöntőjébe

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.02. 22:57
Locatelli tizenegyesből volt eredményes (Fotó: Getty Images)
Címkék
Olasz Kupa Udinese Juventus
A Juventus hazai pályán 2–0-ra győzte le az Udinesét a labdarúgó Olasz Kupa nyolcaddöntőjében. Matteo Palma öngólja után Manuel Locatelli tizenegyesből volt eredményes.

A Juventus a nyolcaddöntőben csatlakozott a kupaküzdelmekhez, az Udinese viszont már két kört ment, a Carraresét és a Palermót is hazai pályán búcsúztatta.

A friuliak azonban Torinóban nem kezdtek jól, a 23. percben hátrányba kerültek: Weston McKennie beadására Jonathan David érkezett, de nem ő, hanem Matteo Palma ért a labdába, és a német védő lábáról a kapuba került a labda.

Az első félidőben Kingsley Ehizibue és David is eljutott egy-egy les miatt érvénytelenített gólig, így Juventus-előnnyel vonultak pihenőre a csapatok. Szünet után viszont Palma újra főszereplő lett, Juan Cabal lábára lépett rá a tizenhatoson belül, és a videózás után megítélt büntetőt Manuel Locatelli értékesítette.

A Juventus a ráadásban Lois Openda révén újabb érvénytelen gólt szerzett, csapata továbbjutását azonban nem fenyegette veszély, a torinóiak elsőként biztosították helyüket a legjobb nyolc között.

OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Juventus–Udinese 2–0 (Palma 23. – öngól, Locatelli 68. – 11-esből)
Szerda
15.00: Atalanta–Genoa
18.00: Napoli–Cagliari
21.00: Internazionale–Venezia
Csütörtök
18.00: Bologna–Parma
21.00: Lazio–Milan

 

Olasz Kupa Udinese Juventus
Legfrissebb hírek

Kenan Yildiz duplája három pontot ért a Juventusnak a Cagliari ellen

Olasz labdarúgás
2025.11.29. 20:00

Meglepetés Manchesterben: a Bayer Leverkusen megverte a Cityt a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.11.25. 23:00

Serie A: őrült meccs Szardínián, Udinében nyert a Bologna, ikszelt Firenzében a Juve

Olasz labdarúgás
2025.11.22. 17:06

Bundesliga-csapatok, Juventus: nagy az érdeklődés Tóth Alex iránt – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2025.11.21. 11:26

Serie A: a kapusok játszották a főszerepet a torinói derbin

Olasz labdarúgás
2025.11.08. 19:57

Araújo átlövésére Vlahovics válaszolt – nem kapott ki, de továbbra is nyeretlen a BL-ben a Juventus

Bajnokok Ligája
2025.11.04. 23:02

Luciano Spalletti győzelemmel mutatkozott be a Juventus kispadján

Olasz labdarúgás
2025.11.01. 22:49

Serie A: Zaniolo döntött – elveszítette veretlenségét az Atalanta

Olasz labdarúgás
2025.11.01. 17:01
Ezek is érdekelhetik