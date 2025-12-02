Férfi kézi El: az FTC az utolsó pillanatban harcolta ki a győzelmet Svédországban

Bujdosó Bendegúz, Nagy Bence és Karai Miklós góljával villámgyorsan elhúzott 3–0-ra a Fradi a svéd Karlskrona elleni idegenbeli Európa-liga-csoportmeccsen. A zöld-fehérek ezután is kézben tartották a mérkőzést, s már 7–3 is volt a javukra, ám a skandináv csapat szívósan zárkózott, 11–11-nél utol is érte a ferencvárosiakat. A mérkőzésnek már nem volt igazi tétje, mert az korábban eldőlt, hogy az E-csoportból a német Melsungen és a portugál Benfica jut tovább, de azért mindkét csapat küzdött becsülettel, s végül az első félidőt 14–12-es vezetéssel zárták a vendégek.

A második félidő első két gólját megint a zöld-fehér csapat szerezte, így ismét négygólos lett az előny, de ahogy az első játékrészben is, a hazaiak vissza tudtak kapaszkodni, az egyenlítés megint össze is jött a svédeknek, fordítani viszont nem tudtak. Az egyenlítés többször is összejött nekik, utoljára 59 perc 40 másodpercnél – ezzel lett 31–31 az állás –, így a Fradi az utolsó húsz másodpercben a győzelemért támadhatott... Hogy Debreczeni Dávid átlövésgóljával meg is legyen a siker a IX. kerületieknek.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 6. forduló

E-csoport

HF KARLSKRONA (svéd)–FTC-GREEN COLLECT 31–32 (12–14)

Karlskrona, 1027 néző. V: E. Vitaku, A. Vitaku (koszovóiak)

KARLSKRONA: Hildingsson – Jönsson 2, Andersson 5, LARSSON 6, Stenberg 1, Söderberg, Martinsson 1. Csere: TOMIC (kapus), ESKENGREN SVAHN 6, VIDARSSON 6, Svertsson, Hansson 1 (1), Psajd 3, Sotra. Edző: Mathias Ekstrand

FTC: BORBÉLY Á. – Csanálosi 3, Ancsin 3, Karai 2, DEBRECZENI 4, NAGY BENCE 8, Juhász Á. 1. Csere: Győri K. (kapus), GYŐRI M. 4, Bujdosó 2 (2), Csörgő 4, Koller 1, Füzi. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–3. 8. p.: 2–6. 13. p.: 6–7. 18. p.: 7–10. 25. p.: 11–11. 34. p.: 12–16. 44. p: 18–20. 47. p.: 21–21. 51. p.: 24–24. 55. p.: 26–28. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/1, ill. 3/2