Kézi-vb: jönnek a románok!; Gasper Okorn: Nem számolgatunk…

„Fokozódik a helyzet” a női kézilabda-vb-n. Golovin Vlagyimir együttese a románok ellen kezdi meg a középdöntőt, mostantól végképp minden pontnak jelentősége van. Mindeközben Grosch Vivien sérülése miatt a régi-új jobbszélső, Kovács Anett került (vissza) a keretbe, a csapat eltökélt – kezdődhet a második szakasz! Címlapsztori, nyilatkozatok, interjúk, múltidéző, infografika és statisztikák két oldalon.

Újra győzni akar a Liverpool. A Premier League-ben hosszú vereségsorozatot szakított meg Szoboszlai Dominik címvédő együttese a múlt hét végén, szerda este pedig a Sunderlandet fogadja. Gyenge Balázs helyszíni beharangozója a hétközi forduló „magyaros” meccse elé.

Gasper Okorn úgy véli, egy csapat karaktere nem 20 pontos vezetésnél derül ki… Világbajnoki selejtezőcsoportját hibátlan produkcióval vezeti a megfiatalított magyar férfiválogatott, és szlovén kapitánya gyorsan ki is jelentette, hogy egyelőre nem számolgatunk. Győri Ferenc interjúja.

Jászapáti Péter Milánóban is emlékezeteset szeretne alakítani a váltóval. Férfi rövid pályás gyorskorcsolyázóink bravúros kvótaszerzése után a váltótag a nővéréről, a súlyos sérülése miatt az olimpiáról lemaradó Petráról sem feledkezett meg… Kovács Erika interjúja.

Gémes Levente úgy véli, ez még csak a kezdet… U23-as Európa-bajnok ökölvívónk L. Pap Istvánnak elmondta: tudja, hogy 75 kilogrammban nem lesz módja olimpián bokszolni, mert ez a súlycsoport nincs a programban, de Los Angelesre bevállalja a 80 kg-t, a belharcot hazai kesztyűpartnerével, Akilov Pilippel, csak hogy ott lehessen és érmet nyerhessen a játékokon.

