Nemzeti Sportrádió

Kézi-vb: jönnek a románok!; Gasper Okorn: Nem számolgatunk…

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.12.03. 00:40
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat e-újság

A Nemzeti Sport
szerdai számából ajánljuk:

„Fokozódik a helyzet” a női kézilabda-vb-n. Golovin Vlagyimir együttese a románok ellen kezdi meg a középdöntőt, mostantól végképp minden pontnak jelentősége van. Mindeközben Grosch Vivien sérülése miatt a régi-új jobbszélső, Kovács Anett került (vissza) a keretbe, a csapat eltökélt – kezdődhet a második szakasz! Címlapsztori, nyilatkozatok, interjúk, múltidéző, infografika és statisztikák két oldalon.

Újra győzni akar a Liverpool. A Premier League-ben hosszú vereségsorozatot szakított meg Szoboszlai Dominik címvédő együttese a múlt hét végén, szerda este pedig a Sunderlandet fogadja. Gyenge Balázs helyszíni beharangozója a hétközi forduló „magyaros” meccse elé.

Gasper Okorn úgy véli, egy csapat karaktere nem 20 pontos vezetésnél derül ki… Világbajnoki selejtezőcsoportját hibátlan produkcióval vezeti a megfiatalított magyar férfiválogatott, és szlovén kapitánya gyorsan ki is jelentette, hogy egyelőre nem számolgatunk. Győri Ferenc interjúja.

Jászapáti Péter Milánóban is emlékezeteset szeretne alakítani a váltóval. Férfi rövid pályás gyorskorcsolyázóink bravúros kvótaszerzése után a váltótag a nővéréről, a súlyos sérülése miatt az olimpiáról lemaradó Petráról sem feledkezett meg… Kovács Erika interjúja.

Gémes Levente úgy véli, ez még csak a kezdet… U23-as Európa-bajnok ökölvívónk L. Pap Istvánnak elmondta: tudja, hogy 75 kilogrammban nem lesz módja olimpián bokszolni, mert ez a súlycsoport nincs a programban, de Los Angelesre bevállalja a 80 kg-t, a belharcot hazai kesztyűpartnerével, Akilov Pilippel, csak hogy ott lehessen és érmet nyerhessen a játékokon.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat e-újság
Legfrissebb hírek

Varga Barnabás csak pihenni akart; elbukja-e az F1 egyéni vb-címét a McLaren?

E-újság
2025.12.01. 23:40

Ötös lista: Szoboszlai, Ramos és Agüero – íme, a legemlékezetesebb utolsó perces győztes gólok

Minden más foci
2025.12.01. 18:40

Talpra állt a Fradi és a Liverpool; Továbbra is térképen a magyar short track!

E-újság
2025.11.30. 23:45

Nagy Zsolt 200. élvonalbeli meccse következik; Somogyi Ádám: Tudunk ennél is jobban játszani

E-újság
2025.11.29. 23:55

Két meccs az élet – bajban lehet Arne Slot; Vámos Petra: Ugyanúgy fontos, hogy élesek legyünk!

E-újság
2025.11.28. 23:55

Fél év alatt elképzelhetetlen mélységbe zuhant a Liverpool; nehéz időszakon megy keresztül Mim Gergely

E-újság
2025.11.27. 23:59

A Ferencváros Isztambulban lép pályára; megkezdi szereplését a vb-n a női kéziválogatott

E-újság
2025.11.26. 23:58

Dupla Tízes: Marco Rossi marad a szövetségi kapitány – jó döntés?

Magyar válogatott
2025.11.26. 20:04
Ezek is érdekelhetik