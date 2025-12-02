Nemzeti Sportrádió

Megnyílt a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség budapesti irodája

2025.12.02. 21:21
Thomas Konietzko, az ICF elnöke és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
Kedden ünnepélyesen megnyílt a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) budapesti irodája.

A magyar szövetség (MKKSZ) honlapjának beszámolója szerint a megnyitón részt vett Thomas Konietzko, az ICF elnöke, Cecilia Farias és Lluis Rabaneda alelnökök, valamint Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Schmidt Gábor sportért felelős helyettes államtitkár, egyben MKKSZ-elnök, Kárai Péter, az ICF elnökségi tagja, valamint Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakozó.

A fennállásának 102. évfordulóját a jövő hónapban ünneplő ICF elnöke elmondta, örömteli számára, hogy a szövetség egy olyan országba helyezheti át székhelyét, amely ilyen gazdag múlttal rendelkezik a kajak-kenuban és a nemzetközi szövetség történetében.

Konietzko emlékeztetett, hogy Magyarország rendszeresen rendez nagy nemzetközi versenyeket is: Szeged ad otthont a jövő évi gyorsasági világkupának, amely az első lépés lesz az olimpiai kvalifikáció felé, valamint a 2027-es gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságnak.

„A kajak-kenu nemzeti kincs Magyarországon, és az elmúlt évtizedek kiemelkedő sikereinek és példaképeinek köszönhetően a magyar sport egyik alappillérévé vált. Ez a harmadik legsikeresebb magyar sportág a nyári olimpiák történetében 28 aranyéremmel, és idén a rendkívül sikeres gyorsasági és maraton világbajnokságoknak köszönhetően tovább gyarapodott hazai éremgyűjteményünk” – mondta Schmidt Ádám.

 

