Spanyol Kupa: nagy csatában nyert az Osasuna és a Mallorca, simán lépett tovább az Alavés

Az egykoron szebb napokat látott, ám jelenleg negyedosztályú Numancia a Mallorcát fogadta – ha nem is gond nélkül, de az élvonalbeli csapat győzött 3–2-re. Hamar vezetést szerzett az Alavés az ötödik ligás Portugalete vendégeként – már a 3. percben zörgött a hazaiak hálója –, de csak a 71. percben, egy öngólnak köszönhetően tudta lezárni a meccset, amelyet végül 3–0-ra nyert meg. Nyolc találatot láthatott a közönség az Osasuna vizitjén a negyedik vonalbeli Ebro otthonában, ahol az első félidő hosszabbításában egy, a második ráadásában két gól esett – a vendégek 5–3-ra nyertek.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)

Ebro (IV.)–Osasuna 3–5

Numancia (IV.)–Mallorca 2–3

Portugalete (V.)–Alavés 0–3

Később

21.00: Navalcarnero (IV.)–Getafe