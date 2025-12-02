Nemzeti Sportrádió

Spanyol Kupa: nagy csatában nyert az Osasuna és a Mallorca, simán lépett tovább az Alavés

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.02. 21:15
Ötször örülhetett gólnak az Osasuna (FOtó: Getty Images)
Címkék
spanyol Király-kupa Osasuna  Alavés Mallorca Getafe
Az Osasuna és a Mallorca döcögősebben, az Alavés nagyobb probléma nélkül nyerte meg a maga mérkőzését a Spanyol Kupa legjobb harminckét csapata közé kerülésért döntő keddi találkozóin.

Az egykoron szebb napokat látott, ám jelenleg negyedosztályú Numancia a Mallorcát fogadta – ha nem is gond nélkül, de az élvonalbeli csapat győzött 3–2-re. Hamar vezetést szerzett az Alavés az ötödik ligás Portugalete vendégeként – már a 3. percben zörgött a hazaiak hálója –, de csak a 71. percben, egy öngólnak köszönhetően tudta lezárni a meccset, amelyet végül 3–0-ra nyert meg. Nyolc találatot láthatott a közönség az Osasuna vizitjén a negyedik vonalbeli Ebro otthonában, ahol az első félidő hosszabbításában egy, a második ráadásában két gól esett – a vendégek 5–3-ra nyertek.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA  
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)
Ebro (IV.)–Osasuna 3–5
Numancia (IV.)–Mallorca 2–3
Portugalete (V.)–Alavés 0–3
Később
21.00: Navalcarnero (IV.)–Getafe

 

spanyol Király-kupa Osasuna  Alavés Mallorca Getafe
Legfrissebb hírek

Ilyet is ritkán látni: a legendás játékvezető kapott piros lapot

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 12:19

Yamal és Olmo remekelt, a Barcelona otthon tartotta a három pontot az Alavés ellen

Spanyol labdarúgás
2025.11.29. 18:19

Fergeteges utolsó 30 perc Mallorcán, drámai körülmények között mentett pontot az Osasuna

Spanyol labdarúgás
2025.11.29. 16:33

Ezúttal bejött a Bordalás-féle célfutball, Soria védései három pontot értek a Getafének

Spanyol labdarúgás
2025.11.28. 23:04

A hajrában mondott csődöt José Bordalás meccsterve, öngóllal nyert az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.11.23. 20:33

La Liga: egy gól elég volt a Celtának az Alavés ellen

Spanyol labdarúgás
2025.11.22. 15:58

A La Liga pénzügyi szabályai miatt esett kútba a Getafe tulajdonosváltása – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.11.13. 11:48

La Liga: többször is ráijesztett a Barcára az Elche, de nyertek a katalánok

Spanyol labdarúgás
2025.11.02. 20:26
Ezek is érdekelhetik