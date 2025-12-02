Nemzeti Sportrádió

Balhé Nizzában: tüntetés, ütések – két labdarúgó többé nem akar játszani a csapatban

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.02. 11:39
Nizzai ultrák drukkolás közben (Fotó: AFP)
Címkék
Terem Moffi Ligue 1 Jérémie Boga Nice
Lapinformációk szerint két labdarúgó többé nem kíván pályára lépni a francia élvonalbeli OGC Nice mezében, és a vezetőedző is kifejezte lemondási szándékát annak következtében, hogy vasárnap késő este mintegy négyszáz ultra vállalhatatlanul forró fogadtatásban részesítette a csapatot az újabb bajnoki vereség után.

A Nice nagyon rossz formában van, egymás után hat tétmérkőzést veszített el (kettőt az Európa-ligában, négyet a bajnokságban), és a vasárnapi, Lorient elleni 1–3-at követően elfogyott az ultrák egy részének türelme: a Bretagne-ból hazatérő csapatot négyszázan várták a klub edzőközpontjánál válogatott szidalmakat üvöltve.

A hírek ellentmondóak: a szemtanúk egy része szerint a drukkerek nem mentek tovább a szóbeli erőszaknál, mások úgy emlékeznek, hogy a köpködésen túl néhány ütés is elcsattant.

Állítólag Terem Moffi és Jérémie Boga kapott az ütlegekből; a két labdarúgó egyelőre beteget jelentett, de a Nice-Matin szerint egyértelművé tették, hogy a történtek sokkolták őket, és többé nem kívánnak pályára lépni a nizzai csapatban.

Sajtóértesülések szerint Franck Haise vezetőedző is kifejezte lemondási szándékát, noha őt nem pécézték ki a drukkerek, állítólag még éltették is, és a vezetőségből inkább a sportigazgatót, Florian Maurice-t tartják felelősnek a rossz eredményekért.

A klub, a játékosszervezet (UNFP) és a liga (LFP) elítélte a történteket, az egyéb következmények még váratnak magukra.

A Nice a 10. helyen áll a francia bajnokság tabelláján, a hétvégén az Angers-t fogadja.

 

Terem Moffi Ligue 1 Jérémie Boga Nice
Legfrissebb hírek

Ligue 1: 21 év óta először vezeti a francia bajnokságot a Lens

Francia labdarúgás
2025.11.30. 20:00

A botladozó Monaco meglepte a PSG-t, másodszor kapott ki a címvédő a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.11.29. 23:05

Rongier átlövésével nyert a Rennes a Metz vendégeként

Francia labdarúgás
2025.11.28. 22:44

A duplázó Donyell Malent fejen találta egy söröspohár, de így is simán nyert a Villa

Európa-liga
2025.11.27. 21:09

„Az utóbbi hetekben mintha kisebbek lettek volna a kapuk…” – Giroud végre megkönnyebbülhetett

Francia labdarúgás
2025.11.24. 19:28

Ligue 1: két 11-est rúgott a Brest a 90. perc után, öngólosa mentette meg a Nantes-ot

Francia labdarúgás
2025.11.23. 20:14

Pogba több mint két év után visszatért a pályára, de a Monaco kikapott

Francia labdarúgás
2025.11.22. 23:10

Aubameyang, Greenwood és Weah is betalált, simán nyert Nizzában a Marseille

Francia labdarúgás
2025.11.21. 22:40
Ezek is érdekelhetik