Balhé Nizzában: tüntetés, ütések – két labdarúgó többé nem akar játszani a csapatban

A Nice nagyon rossz formában van, egymás után hat tétmérkőzést veszített el (kettőt az Európa-ligában, négyet a bajnokságban), és a vasárnapi, Lorient elleni 1–3-at követően elfogyott az ultrák egy részének türelme: a Bretagne-ból hazatérő csapatot négyszázan várták a klub edzőközpontjánál válogatott szidalmakat üvöltve.

A hírek ellentmondóak: a szemtanúk egy része szerint a drukkerek nem mentek tovább a szóbeli erőszaknál, mások úgy emlékeznek, hogy a köpködésen túl néhány ütés is elcsattant.

Állítólag Terem Moffi és Jérémie Boga kapott az ütlegekből; a két labdarúgó egyelőre beteget jelentett, de a Nice-Matin szerint egyértelművé tették, hogy a történtek sokkolták őket, és többé nem kívánnak pályára lépni a nizzai csapatban.

Sajtóértesülések szerint Franck Haise vezetőedző is kifejezte lemondási szándékát, noha őt nem pécézték ki a drukkerek, állítólag még éltették is, és a vezetőségből inkább a sportigazgatót, Florian Maurice-t tartják felelősnek a rossz eredményekért.

A klub, a játékosszervezet (UNFP) és a liga (LFP) elítélte a történteket, az egyéb következmények még váratnak magukra.

A Nice a 10. helyen áll a francia bajnokság tabelláján, a hétvégén az Angers-t fogadja.