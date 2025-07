Mire lesz elég a leggazdagabb francia család pénze és az RB-csoport tudása?

Idén új stadionba költöztek, a 20 ezer férőhelyes Stade Jean-Bouinba, de ez nem az övék, hanem a városé. A vezetőedzőt, Stéphane Gillit a sportigazgató Francois Ferracci (ismerős a családneve?) mellett Jürgen Klopp is segíti, a német zseni az RB-csoport globális sportigazgatója, de meghallgatják Párizsban Mario Gómez tanácsait is, a kapcsolatot konkrétan a korábbi kiváló csatár tartja a franciákkal – a vezetőség tagja a PSG volt elnöke, Michel Denisot és a nagykövetként dolgozó PSG-legenda Raí is!

A főnökség célja egy népszerű klub létrehozása (Raí szerint nagyon eltávolodott a PSG a drukkereitől), és szeretnének a fiatalokra támaszkodni. Párizs és környéke a tehetségek ezreit biztosítja, lesznek utódai Karl Toko Ekambinak, Mamadou Sakhónak (a minap átadott új edzőpályát róla nevezték el!), Frédéric Piquionne-nak, Ibrahima Konatének, Axel Disasinak vagy Nordi Mukielének – és milyen jól jönne a mostani keretbe a 40 millió eurót érő Manu Koné, Rajan Ait-Nuri (35), Mathys Tel (35), Loic Badé (25) vagy Boubakary Soumaré (12)!

A kétezres években főleg ingyen leigazolható játékosokkal erősítettek, tavalyelőtt már érkezett kétmilliós spíler is, a nagy változást idénre tartogatták: 17 millió eurót utalnak az FC Portónak a topcsapatok által keresett 23 éves brazil középső védőért, a néha szétszórt és fegyelmezetlen, de igen tehetséges Otávióért; 9.5 milliót adtak a Reimsnek az U19-es válogatott balhátvédért, Nhoa Sanguiért, a bal oldalon és középen is bevethető belga Thibault De Smetért 1.5 milliót utaltak ugyanoda, opciós kölcsönüzletet lezárva.

Hosszabbítottak a balhátvéddel, Timothée Kolodziejczakkal, a kapussal, Rémy Riouval és a szélső Julien Lopezzel (a neves szűrő, Maxime Lopez bátyjával) is a veteránok közül.

A bal oldal teljes megújulását a 81-szeres nigériai válogatott Moses Simonnal tették teljessé, a Nantes hétmillióért engedte el őt – a Ligue 1 előző kiírásában 18 kanadai pontot szerzett, a középpálya és a támadósor összes posztján bevethető.

A védelem jobb oldalára jöhet a Galatasarayból a tapasztalt lengyel Przemyslaw Frankowski, opciós kölcsönbe, a másik kiszemelt Hamari Traoré a Real Sociedadtól – a támadósorba célpont Sacha Tavolieri szerint Andi Zeqiri, pontosabban a svájci éket klubja, a Genk maga ajánlotta fel.

Kloppék könnyen a csapathoz delegálhatják a Salzburg fiatal csatárát, Karim Konatét.

A tapasztalatot képviseli a 35 éves szűrő, Benjamin André, a Lille csapatkapitánya, de ő a minap hosszabbított, hiába csábították, hárommillió eurót ajánlva érte – jöhet ugyanonnan ellenben a 27 éves csatár, a guineai Mohamed Bayo.

Elfogadták a párizsiak kölcsönajánlatát, a csatár térfelén pattog a labda. A Lille egyébként éppen annyit fizet két évre Andrének, amennyit a PFC ajánlott neki: idényenként 2.7 millió eurót bruttóban.

A Torino U20-as válogatott szűrője, az olasz-etióp Aaron Ciammaglichella is célpont, és jóval olcsóbb, mint Pablo Rosario (Nice), ismerős név a kapus Luca Zidane (Granada), a kivásárlási ára kétmillió euró. A legtöbbet a Nantes ékkért, Matthis Abline-ért kellene fizetni, a Marseille és a Sunderland is vinné – a legismertebb lehetséges új érkező mégis a Marseille-jel szakító kőkemény bekk, Chancel Mbemba.

Nagyon sokat kérnek ma már egy közepesen jó csatárért is: Abline 40, a másik nagy célpont, a lyoni Zsorzs Mikautadze 30 millióért vihető, üzentek a párizsiaknak, a Saint-Étienne szerényen csak 25 milliót kér a belga Lucas Stassinért.

Jürgen Klopp, a Red Bull futballfőnöke dicshimnuszokkal áradozott a feljutást a helyszínen ünnepelve („Egyszerűen imádom, hogy ennyit fejlődtünk egy év alatt!”), de egyelőre nem látszanak arra utaló jelek, hogy a Paris FC hamarosan RB Paris lenne, és a játékosáramlás sem indult meg, ugyanakkor az RB-csoport messze földön híres megfigyelőhálózatára és tapasztalatára támaszkodhatnak.

Szomszédok

🔴 𝗨𝗡 𝗗𝗘𝗥𝗕𝗬 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦𝗜𝗘𝗡 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 ! 🔥



Tout juste promu, le Paris FC jouera au stade Jean Bouin… à seulement 44 mètres du Parc des Princes. 🤯 pic.twitter.com/23ooCwpt8B — Vibes Foot (@VibesFoot) May 2, 2025

„Nem leszünk egy több klubból álló csoport tagja, az Arnault család a többségi részvényes ebben az üzletben – állítja az elnök, Ferracci. – Klopp nagyon fontos számunkra, már kétszer is meglátogatott bennünket, ő koordinálja a Red Bull által működtetett különböző klubok sporttevékenységét. Hatása, imázsa és aurája jót tesz minden RB-s klubnak. Az RB számos módon segít nekünk, támogatja az edzőközpont infrastruktúrájának fejlesztését, ez nyolcról tizennyolc hektárosra nő, és a korábbi négy helyett kilenc pálya lesz benne. Emellett a megfigyelésben, az edzésmódszerek megújításában is segítenek. Átfogó ellenőrzést végeztek az edzőközpontunkban, nagyon fontos a szerepük.”

„Az első és a második évben óvatosnak kell lennünk. Meg kell erősítenünk a helyünket a Ligue 1-ben, ezért több tapasztalt játékost fogunk igazolni” – ismertette terveit az elnök, aki két év múlva már az európai kupákban látja a PFC-t, de a fő céljuk az, hogy egyre több saját nevelésű játékos legyen a csapatban.

Az éves költségvetés 120-130 millió euró, 60-70 millió jut ebből az erősítésekre, és fejlesztik a női csapatokat is. Június végére egyébként 4500 bérletet adtak el (a bérletek számát 7000-ben maximalizálták), a legolcsóbb 120 euró volt, a PFC hagyományosan a munkásosztályra támaszkodik.

Szép gesztus, hogy a 20 ezres stadionba 2000 ingyenjegyet kapnak a környékbeli sport- és kulturális egyesületek, az amatőr klubok és a stadion könyékén lakók.

„Azt akarjuk, hogy a mérkőzésektől függően akár tizenöt százalékban is ingyenesen vegyenek részt a csapat találkozóin. Ez mostantól az értékeink része” – szögezte le Ferracci.

A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

ANGERS SCO

Érkezett: Louis Mouton (St.-Étienne, ingyen)

Kölcsönbe: Hervé Koffi (Lens)

Kölcsönből vissza: Lois Diony (Bandirmaspor)

Távozott: Farid El Melali (szerződése lejárt), Zinedin Ferhat (szerződése lejárt), Ibrahima Niane (szerződése lejárt), Jean-Eudes Aholou (szl.), Lois Diony (szl.), Cédric Hountondji (Bandirmaspor)

Kölcsönből vissza: Bamba Dieng (Lorient)

AJ AUXERRE

Érkezett: Francisco Sierralta (Watford, 1 800 000 euró), Marvin Senaya (Strasbourg, 1 500 000 euró), Josué Casimir (Le Havre, ingyen)

Kölcsönbe: Ibrahim Osman (Brighton)

Távozott: Jubal (FK Krasznodar, i.), Gaëtan Perrin (FK Krasznodar, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Ki-Jana Hoever (Wolverhampton), Hamed Junior Traoré (Bournemouth), Han-Noah Massengo (Burnley)

STADE BREST 29

Érkezett: Ludovic Ajorque (Mainz, kölcsön után végleg, 2 000 000)

Kölcsönbe: Junior Diaz (Troyes)

Távozott: Lilian Brassier (Rennes, kölcsön után végleg, 12 000 000), Massadio Haidara (Kocaelispor, i.), Mathias Pereira Lage (St. Pauli, i.), Karamoko Dembélé (Queens Park, kölcsön után végleg, 2 000 000, Jordan Amavi (szerződése lejárt), Marco Bizot (Aston Villa)

Kölcsönből vissza: Edimilson Fernandes (Mainz), Ibrahim Szalah (Rennes), Soumaila Coulibaly (Dortmund), Abdallah Sima (Brighton), Abdoulaye Ndiaye (Troyes)

LOSC LILLE

Érkezett: Marius Broholm (Rosenborg, 6 000 000), Olivier Giroud (Los Angeles, i.), Arnaud Bodart (Metz, i.), Nathan Ngoy (Standard Liege, 4 500 000)

Kölcsönből vissza: Tiago Morais (Rio Ave), Mohamed Bayo (Antwerpen), Rafael Fernandes (Rangers), Ugo Raghouber (Dunkerque), Alan Virginius (Young Boys)

Távozott: Andrej Ilics (Union Berlin, k. u. v., 5000 000), Rémy Cabella (Olympiakosz, i.), Angel Gomes (Marseille, i.), Jonathan David (Juventus, i.), Ismaily (szl.), Vito Mannone (szl.), Samuel Umtiti (szl.), Alan Virginius (Young Boys, 2 500 000), Gabriel Gudmundsson (Leeds United, 11 600 000)

Kölcsönből vissza: Chuba Akpom (Ajax), Mitchel Bakker (Atalanta)

LE HAVRE AC

Érkezett: Ayumu Seko (Grasshoppers, i.)

Távozott: Josué Casimir (Auxerre, i.), Loic Nego (szl.), Fodé Ballo-Touré (szl.), André Ayew (szl.), Arthur Desmas (szl.), Daler Kuzjaev (szl.)

Kölcsönből vissza: Junior Mwanga (Strasbourg), Mahamadou Diawara (Lyon), Timothée Pembélé (Sunderland), Iljesz Huszni (PSG), Antoine Joujou (Parma)

RC LENS

Érkezett: Jeremy Agbonifo (Häcken, 6 500 000), Martín Satriano (Inter, k. u. v., 5 000 000), Morgan Guilavogui (St. Pauli, 4 500 000), Robin Risser (Strasbourg, 3 000 000), Félix Correia (Gil Vicente, 7 000 000), Samson Baidoo (Lens, 7 000 000), Matthieu Udol (Metz, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Salis Abdul Samed (Sunderland)

Távozott: Kevin Danso (Tottenham, k. u. v., 25 000 000), Przemyslaw Frankowski (Galatasaray, k. u. v., 7 000 000), Óscar Cortés (Rangers, k. u. v., 5 250 000), Morgan Guilavogui (St. Pauli, k. u. v., 3 000 000), Nampalys Mendy (szl.), Mathew Ryan (szl.), Denis Petric (szl.), Neil El-Ajnaui (Roma, 23 500 000)

Kölcsönbe: Facundo Medina (Marseille, 2 000 000), Goduine Koyalipou (Levante)

Kölcsönből vissza: Juma Bah (Manchester City), M’Bala Nzola (Fiorentina), Jeremy Agbonifo (Häcken)

FC LORIENT

Érkezett: Noah Cadiou (Rodez, 1 000 000), Arsene Kouassi (AC Ajaccio, 1 200 000)

Kölcsönből vissza: Bamba Dieng (Angers), Isaak Touré (Udinese), Théo Le Bris (Guingamp)

Távozott: Yoann Cathline (Utrecht, k. u. v., 2 800 000), Julien Laporte (Montpellier, i.), Yvon Mvogo (szl.), Julien Ponceau (Valladolid, i.)

Kölcsönből vissza: Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

OLYMPIQUE LYON

Érkezett: Ruben Kluivert (Casa Pia, 3 780 000), Afonso Moreira (Sporting CP B, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Le Havre), Adryelson (Anderlecht), Orel Mangala (Everton)

Távozott: Rayan Cherki (Manchester City, 36 500 000), Szaid Benrahma (NEOM, k. u. v., 12 000 000), Amin Sarr (Hellas Verona, k. u. v., 3 500 000), Johann Lepenant (Nantes, k. u. v., 2 500 000), Alexandre Lacazette (NEOM, i.), Nicolás Tagliafico (szl.), Adryelson (Al-Vaszl, 2 000 000), Lucas Perri (Leeds United, 16 000 000), Jordan Veretout (Al-Arabi, 500 000)

Kölcsönből vissza: Thiago Almada (Botafogo), Warmed Omari (Rennes)

OLYMPIQUE MARSEILLE

Érkezett: Jonathan Rowe (Norwich City, 14 500 000), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham, kölcsön után végleg, 13 500 000), Neal Maupay (Everton, k. u. v., 4 000 000), CJ Egan-Riley (Burnley, i.), Angel Gomes (Lille, i.)

Kölcsönbe: Facundo Medina (Lens, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Ismaël Koné (Rennes), Bamo Meité (Montpellier), Azzedin Unahi (Panathinaikosz)

Távozott: Luis Henrique (Inter, 23 000 000), Pau López (Deportivo Toluca, kölcsön után végleg, 4 800 000), Samuel Gigot (Lazio, kölcsön után végleg, 500 000), Amar Dedic (RB Salzburg, 100 000), Chancel Mbemba (szl.), Luiz Felipe (Vallecano, i.), Valentin Rongier (Rennes, 5 500 000), Quentin Merlin (Rennes, 13 000 000)

Kölcsönbe: Ismaël Koné (Sassuolo, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Iszmael Bennaszer (Milan), Jonathan Rowe (Norwich City)

FC METZ

Érkezett: Michel Mboula (Sanliurfaspor, kölcsön után végleg, 150 000), Jessy Deminguet (Strasbourg, kölcsön után végleg), Jean-Philippe Gbamin (Zürich, i.)

Kölcsönbe: Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev), Boubacar Traoré (Wolverhampton)

Távozott: Arthur Atta (Udinese, k. v., 8 000 000), , Fali Candé (Venezia, 1 900 000), Ablie Jallow 26 (Servette, i.), Arnaud Bodart (Lille, i.), Benjamin Tetteh (Maribor, k. u. v.), Matthieu Udol (Lens, 3 500 000), Papa Amadou Diallo (Norwich City, 5 000 000)

AS MONACO

Érkezett: Eric Dier (Bayern München, i.), Paul Pogba (egyesület nélküli)

Kölcsönbe: Ansu Fati (Barcelona)

Kölcsönből vissza: Myron Boadu (Bochum), Paris Brunner (Cercle Bruges)

Távozott: Ismail Jakobs (Galatasaray, k. u. v., 8 000 000), Chrislain Matsima (Augsburg, k. u. v., 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Moatasem Al-Musrati (Besiktas)

FC NANTES

Érkezett: Johann Lepenant (Lyon, k. u. v., 2 500 000), Kvon Hjok Kju (Nantes, 250 000), Chidozie Awaziem (Colorado Rapids, 850 000)

Kölcsönből vissza: Jean-Kévin Duverne (Kortrijk), Ignatius Ganago (New England Revolution)

Távozott: Moses Simon (Paris FC, 7 000 000), Pedro Chirivella (Panathinaikosz, 2 000 000), Nicolas Pallois (Reims, i.), Marcus Coco (szl.), Florent Mollet (szl.), Douglas Augusto (FK Krasznodar, 6 500 000), Jean-Charles Castelletto (Al-Duhail, 4 000 000), Tino Kadewere (Arisz Szaloniki, i.)

Kölcsönbe: Alban Lafont (Panathinaikosz)

Kölcsönből vissza: Meschack Elia (Young Boys), Saidou Sow (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Sorba Thomas (Huddersfield)

OGC NICE

Érkezett: Yehvann Diouf (Reims, 6 500 000), Isak Jansson (Rapid Wien, 10 000 000), Kojo Peprah Oppong (Norrköping, 2 680 000)

Kölcsönből vissza: Juma Bah (Manchester City), Mattia Viti (Empoli), Ajub Amraui (Martigues), Billal Brahimi (St. Truiden), Rares Ilie (Catanzaro)

Távozott: Jean-Clair Todibo (West Ham, kölcsön után végleg, 40 000 000), Marcin Bulka (NEOM, 15 000 000), Gaëtan Laborde (Al-Diraija, 4 000 000)

Kölcsönbe: Mattia Viti (Fiorentina), Rares Ilie (Empoli)

Kölcsönből vissza: Baptiste Santamaria (Rennes)

PARIS FC

Érkezett: Nhoa Sangui (Reims, 9 500 000), Moses Simon (Nantes, 7 000 000), Thibault De Smet (Reims, k. u. v., 1 500 000), Otávio (FC Porto, 17 000 000)

Távozott: Timothée Kolodziejczak (szl.)

FC PARIS SAINT-GERMAIN

Érkezett:

Kölcsönből vissza: Renato Sanches (Benfica), Gabriel Moscardo (Reims), Iljesz Huszni (Le Havre), Nordi Mukiele (Leverkusen), Carlos Soler (West Ham), Milan Skriniar (Fenerbahce), Marco Asensio (Aston Villa)

Távozott:

Kölcsönbe: Yoram Zague (Köbenhavn), Gabriel Moscardo (Braga)

FC STADE RENNES

Érkezett: Lilian Brassier (Brest, k. u. v., 12 000 000), Valentin Rongier (Marseille, 5 500 000), Quentin Merlin (Marseille, 13 000 000)

Kölcsönből vissza: Glen Kamara (Al-Sabab), Leo Östigard (Hoffenheim), Fabian Rieder (VfB Stuttgart), Baptiste Santamaria (Nice), Albert Grönbaek (Southampton), Warmed Omari (Lyon), Ibrahim Szalah (Brest), Bertug Yildirim (Getafe)

Távozott: Adrien Truffert (Bournemouth, 13 500 000), Lorenz Assignon (VfB Stuttgart, 12 000 000), Steve Mandanda (szl.), Furuhasi Kjogo (Birmingham City, 9 000 000), Azor Matusiwa (Ipswich, 11 500 000)

Kölcsönből vissza: Ismaël Koné (Marseille), Naouirou Ahamada (Crystal Palace)

Kölcsönbe: Albert Grönbaek (Genoa)

RC STRASBOURG ALSACE

Érkezett: Andrew Omobamidele (Nottingham, 10 500 000), Valentín Barco (Brighton, k. u. v., 10 000 000), Pape Demba Diop (Zulte Waregem, 7 500 000), Samuel Amo-Ameyaw (Southampton, k. u. v., 7 000 000), Maxi Oyedele (Legia Warszawa, 6 000 000), Mathis Amougou (Chelsea), Soumaila Coulibaly (Dortmund, 7 500 000), Joaquín Panichelli (Alavés, 16 500 000)

Kölcsönbe: Mike Penders (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Jessy Deminguet (Metz), Rabby Nzingoula (Montpellier), Robin Risser (Red Star), Milos Lukovics (Heerenveen), Marvin Senaya (Lausanne), Junior Mwanga (Le Havre), Saidou Sow (Nantes)

Távozott: Habib Diarra (Sunderland, 31 500 000), Mamadou Sarr (Chelsea, 14 000 000), Robin Risser (Lens, 3 000 000), Marvin Senaya (Auxerre, 1 500 000), Jessy Deminguet (Metz), Steven Baseya (Alverca, 400 000)

Kölcsönből vissza: Andrew Omobamidele (Nottingham), Djordje Petrovics (Chelsea)

FC TOULOUSE

Érkezett: Mario Sauer (Zsolna, 850 000)

Kölcsönből vissza: Ibrahim Cissoko (Sheffield Wednesday)

Távozott: César Gelabert (Gijón, k. u. v., 2 000 000), Gabriel Suazo (Sevilla, i.), Joshua King (Al-Halidzs, i.)

Kölcsönből vissza: Miha Zajc (Fenerbahce)

Lezárva kedd reggel.