Dragóner Attila lett a PMFC sportigazgatója

Dragóner Attila több mint háromszáz tétmérkőzésen erősítette a Ferencvárost, légióskodott Németországban és Portugáliában, valamint 28 alkalommal lépett pályára a magyar válogatottban. Tagja volt az 1996-os atlantai olimpián szereplő csapatnak is. Visszavonulása után hat éven keresztül dolgozott az FTC utánpótlásában, majd 2017-től a Soroksár SC ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. 2023-ban a ZTE FC sportigazgatójaként fontos szerepet vállalt a kék-fehérek történelmi, első kupagyőzelmében. Legutóbb a Tatabányai SC ügyvezetője volt.

A pécsi klub közleménye szerint Dragóner érkezése „hosszú távon is jelentős lendületet adhat a PMFC fejlődésének”, a vezetés pedig nagy várakozással tekint a közös munka elé.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy a PMFC és Tulajdonos úr engem kért fel erre a pozícióra. Pécsnek komoly futballhagyományai vannak, a múltban pedig mindig erős utánpótlás jellemezte a klubot. Elsődleges célom a stabil működés megteremtése és a sportszakmai folyamatok egységesítése. Olyan rendszert szeretnék kialakítani, amely hosszú távon is kiszámítható, átlátható és versenyképes. Természetesen szeretnénk esélyt teremteni magunknak a feljutásért folyó küzdelemben, de úgy, hogy minden döntésünk tudatos legyen és illeszkedjen a klub hosszú távú építkezéséhez. Hiszek abban, hogy közösen egy pozitív, egységes és tenni akaró klubot tudunk építeni. Nem mi vagyunk a leggazdagabbak, éppen ezért mindenkinél keményebben és hatékonyabban kell dolgoznunk” – fogalmazott a klub honlapjának Dragóner Attila.

„Tulajdonostársammal rendkívül büszkék vagyunk, hogy Dragóner Attilát sikerült a PMFC-hez szerződtetnünk. Pályafutása játékosként is példaértékű volt: kemény munka, szenvedély és a kitartás jellemezte. Ezek azok az értékek, amelyeket szeretnénk, ha a fiatal futballistáink is magukénak tudnának. Ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy Attila már sportvezetőként is bizonyított, legyen szó utánpótlásról, klubvezetésről, vagy sportigazgatói munkáról. Bízom benne, hogy új energiákat hoz a klub működésébe. Emellett kiemelt célunk a helyi tehetségek felépítése és mielőbbi beépítése az első csapatba. Meggyőződésem, hogy Attila szaktudása és szemlélete ebben is óriási segítség lesz” – mondta Baksa Zsolt, a PMFC többségi tulajdonosa.