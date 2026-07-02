Visszavonult az ecuadori válogatott gólrekordere

A 36 éves támadó az Azték Stadionban lejátszott mérkőzés után, meghatódva erősítette meg, hogy ez volt az utolsó fellépése az ecuadori nemzeti csapat mezében. Elárulta, hogy elköszönt társaitól és a szakmai stábtól, ugyanakkor hozzátette: egészen más befejezést képzelt el pályafutásának ezen fejezetéhez.

Enner Valencia 109 válogatott mérkőzésen 49 gólt szerzett, amivel Ecuador történetének legeredményesebb góllövője. Bár a 2026-os világbajnokságon nem talált a kapuba, korábbi tornákon maradandót alkotott: a 2014-es brazíliai és a 2022-es katari világbajnokságon egyaránt három-három gólt szerzett, így összesen hatszor volt eredményes a vb-ken.

Katarban duplával indított... (Fotó: Getty Images)

A világbajnoki selejtezőkben 15 gólt jegyzett, a Copa Américán ötször volt eredményes, míg barátságos mérkőzéseken további 23 találatot szerzett.

A „Pókember” becenéven ismert csatár 2012-ben mutatkozott be az ecuadori válogatottban Reinaldo Rueda szövetségi kapitány irányítása alatt. Érdekesség, hogy pályafutása elején még szélsőként szerepelt, mielőtt középcsatárrá alakították volna.