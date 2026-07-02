Nemzeti Sportrádió

Visszavonult az ecuadori válogatott gólrekordere

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.02. 06:55
null
Amennyiben Ecuador kijut a következő világbajnokságra, furcsa lesz Enner Valencia nélkül látni... (Fotó: Getty Images)
Címkék
ecuadori labdarúgó-válogatott Enner Valencia visszavonulás
Véget ért egy korszak az ecuadori labdarúgás történetében. Miután Ecuador 2–0-s vereséget szenvedett Mexikótól a 2026-os világbajnokságon a legjobb 32 között, a csapatkapitány, Enner Valencia bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól.

A 36 éves támadó az Azték Stadionban lejátszott mérkőzés után, meghatódva erősítette meg, hogy ez volt az utolsó fellépése az ecuadori nemzeti csapat mezében. Elárulta, hogy elköszönt társaitól és a szakmai stábtól, ugyanakkor hozzátette: egészen más befejezést képzelt el pályafutásának ezen fejezetéhez.

Enner Valencia 109 válogatott mérkőzésen 49 gólt szerzett, amivel Ecuador történetének legeredményesebb góllövője. Bár a 2026-os világbajnokságon nem talált a kapuba, korábbi tornákon maradandót alkotott: a 2014-es brazíliai és a 2022-es katari világbajnokságon egyaránt három-három gólt szerzett, így összesen hatszor volt eredményes a vb-ken.

Katarban duplával indított... (Fotó: Getty Images)

A világbajnoki selejtezőkben 15 gólt jegyzett, a Copa Américán ötször volt eredményes, míg barátságos mérkőzéseken további 23 találatot szerzett.

A „Pókember” becenéven ismert csatár 2012-ben mutatkozott be az ecuadori válogatottban Reinaldo Rueda szövetségi kapitány irányítása alatt. Érdekesség, hogy pályafutása elején még szélsőként szerepelt, mielőtt középcsatárrá alakították volna.

ecuadori labdarúgó-válogatott Enner Valencia visszavonulás
Legfrissebb hírek

Tshabalala sem feledkezett meg Ochoáról

Foci vb 2026
2026.06.29. 16:15

A 2024-es Európa-bajnok műkorcsolyázó, Loena Hendrickx visszavonult

Téli sportok
2026.06.24. 23:55

Nem várhatnak tovább a gólszerzéssel az ecuadoriak

Foci vb 2026
2026.06.20. 14:21

Női röplabda Extraliga: felhagy az élsporttal Szerencsés-Miklai Zsanett

Röplabda
2026.06.16. 16:33

Visszavonult az olimpiai bronzérmes karatés, Hárspataki Gábor

Egyéb egyéni
2026.05.31. 13:12

Luka Modric a vb után visszavonul – sajtóhír

Foci vb 2026
2026.05.27. 17:07

Jászapáti Petra: Visszavonulok!

Téli sportok
2026.05.22. 16:00

„Köszönöm, hogy részesei voltatok az utamnak” – visszavonul a kétszeres BL-győztes Dragana Cvijics

Kézilabda
2026.05.21. 12:26
Ezek is érdekelhetik