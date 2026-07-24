Nicolas Otamendi visszavonult a válogatottságtól

Döntését négy nappal az után hozta meg, hogy a nemzeti csapat elveszítette a világbajnoki döntőt a spanyolokkal szemben New Yorkban.

„Azzal a nyugodt érzéssel búcsúzom, hogy mindent beleadtam. Soha nem fogtam vissza magam, soha nem veszítettem el a hitem” – írta közösségi oldalán a 38 éves hátvéd, hozzátéve, hogy mindig is élete legnagyobb megtiszteltetésének tartotta az argentin mez viselését. Azt már tavaly bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó tornája a nemzeti együttes színeiben.

A 139-szeres válogatott Otamendi 2009-ben, Diego Maradona szövetségi kapitányi ténykedése alatt mutatkozott be a válogatottban, majd négy világbajnokságon vett részt (2010, 2018, 2022, 2026), és kulcsszerepet játszott a négy évvel ezelőtt világbajnok csapatban.

Sikerei közé tartozik továbbá két Copa América-győzelem (2021 és 2024).

Otamendi – aki csütörtökön jelentkezett a River Plate Buenos Aires-i edzőközpontjában – több mint 15 évet töltött Európában, ahol az FC Porto, a Valencia, a Manchester City és a Benfica játékosa volt, közben egy rövid, 2014-es kitérő erejéig a brazil Atlético Mineirónál futballozott.