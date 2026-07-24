Nemzeti Sportrádió

Nicolas Otamendi visszavonult a válogatottságtól

2026.07.24. 09:03
Nicolás Otamendi visszavonul a válogatottságtól (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 argentin válogatott Nicolas Otamendi Argentína visszavonulás
Nicolás Otamendi bejelentette, hogy többet nem szerepel az argentin labdarúgó-válogatottban.

Döntését négy nappal az után hozta meg, hogy a nemzeti csapat elveszítette a világbajnoki döntőt a spanyolokkal szemben New Yorkban.

„Azzal a nyugodt érzéssel búcsúzom, hogy mindent beleadtam. Soha nem fogtam vissza magam, soha nem veszítettem el a hitem” – írta közösségi oldalán a 38 éves hátvéd, hozzátéve, hogy mindig is élete legnagyobb megtiszteltetésének tartotta az argentin mez viselését. Azt már tavaly bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó tornája a nemzeti együttes színeiben.

A 139-szeres válogatott Otamendi 2009-ben, Diego Maradona szövetségi kapitányi ténykedése alatt mutatkozott be a válogatottban, majd négy világbajnokságon vett részt (2010, 2018, 2022, 2026), és kulcsszerepet játszott a négy évvel ezelőtt világbajnok csapatban.

Sikerei közé tartozik továbbá két Copa América-győzelem (2021 és 2024).

Otamendi – aki csütörtökön jelentkezett a River Plate Buenos Aires-i edzőközpontjában – több mint 15 évet töltött Európában, ahol az FC Porto, a Valencia, a Manchester City és a Benfica játékosa volt, közben egy rövid, 2014-es kitérő erejéig a brazil Atlético Mineirónál futballozott.

 

foci vb 2026 argentin válogatott Nicolas Otamendi Argentína visszavonulás
Legfrissebb hírek

Az utcán, egy pár zokniban is brillírozott Michael Olise – fotó

Minden más foci
2 órája

Az Ázsia-kupán még Morijaszu irányítja a japán labdarúgó-válogatottat

Foci vb 2026
15 órája

Felejthetetlen torna – vb-pillanatok az örökkévalóságnak?

Képes Sport
18 órája

A vb legjobbja a Real Madridhoz igazolna, Mourinhónak azonban nem kell – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:24

Marco Rossi: Spanyolország megérdemelten lett világbajnok!

Magyar válogatott
Tegnap, 9:37

Örök kérdés marad: Diego Maradona vagy Lionel Messi?

Foci vb 2026
Tegnap, 7:54

Maradona és Messi – Thury Gábor jegyzete

Foci vb 2026
2026.07.22. 22:49

Az argentin pályaedző személyesen akar bocsánatot kérni Dani Olmótól

Foci vb 2026
2026.07.22. 18:56