Nemzeti Sportrádió

Most már tényleg itt a vége – visszavonult a mexikói legenda

K. Zs.K. Zs.
2026.07.22. 07:49
Guillermo Ochoa a mexikói válogatott vb-kiesése után (Fotó: Getty Images)
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Mexikó Guillermo Ochoa visszavonulás
A válogatottól már a világbajnokságon elbúcsúzott, most pedig elérkezett az idő, hogy véget vessen az esetleges folytatásról szóló pletykáknak, és lezárja teljes pályafutását: Guillermo Ochoa, a mexikói labdarúgó-válogatott vb-rekorder, helyi legendaként tisztelt kapusa kedden bejelentette visszavonulását.

„Amit tudtam, odaadtam; a klubjaimért és a válogatottért is mindent megtettem, ma pedig végleg leveszem a kesztyűt. Kapusként az ember tudja, hogy előfordulhat, kilencven percen át kell várnia arra az egyetlen lövésre, amikor már csak egyedül rajta múlik minden. És akkor nincs idő teketóriázni” – engedett bepillantást a kapusok életébe közösségi médiás posztjában Guillermo Ochoa.

Ochoa 2004-ben kezdte profi karrierjét a mexikói Club Américában, később hosszú éveken át légióskodott Európában (Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Liege, Salernitana, AVS Futebol), utolsó klubja a ciprusi AEL volt a 2025–2026-os idényben.

A mexikói válogatottal hat világbajnokságon vett részt (ezzel rekorder Cristiano Ronaldo és Lionel Messi társaságában), hatszor nyerte meg a CONCACAF Arany-kupát, őriz egy olimpiai bronzérmet Tokióból; a nemzeti csapat kapuját összesen 153 mérkőzésen védte, utoljára az idei vb-n, a csehek elleni csoportmérkőzésen kapott lehetőséget 13 perc erejéig.

„Sohasem hittem volna, hogy az álmaim ilyen messzire repítenek. Büszkeséggel tekintek vissza, és köszönök mindent a családomnak, a csapattársaimnak, a szurkolóknak. Milliók szeretetét viszem magammal, nyugodt lelkiismerettel hagyom abba, mindenemet odaadtam Mexikóért. Az élmények örökre velem maradnak, a szívem mélyéről köszönök mindent!” – fogalmazott a 41. életévét a múlt héten betöltő Ochoa.

 

Mexikó Guillermo Ochoa visszavonulás
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