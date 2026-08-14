Nemzeti Sportrádió

Úszás: bejelentette a visszavonulását Florent Manaudou

2026.08.14. 10:56
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(Fotó: Getty Images)
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úszás Florent Manaudou visszavonulás
Florent Manaudou, olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia úszó csütörtökön hivatalosan is bejelentette pályafutásának lezárását.

A 35 éves sportember a francia közszolgálati televíziónak a párizsi kontinensviadalon úgy fogalmazott: két ves késéssel jelenti be karrierjének végét. Manaudou ezzel utalt arra, hogy a 2024-es, párizsi olimpia óta már nem versenyzett.

Florent Manaudou a francia úszósport kiemelkedő alakja, négy olimpián hat érmet, egy aranyat, három ezüstöt és két bronzot szerzett. Fő számában, 50 méteres gyorsúszásban 2012-ben, Londonban a legjobbnak bizonyult, míg 2016-ban a riói és a 2021-re halasztott tokiói játékokon második lett, két évvel ezelőtt pedig hazai környezetben harmadik helyen zárt. Másik két medáliáját váltóban szerezte. Florent Manaudou az 50 méteres és a 25 méteres medencékben is igazolta klasszisát, a világbajnokságokon nyolcszor, az Eb-ken pedig 11-szer állhatott a dobogó tetejére.
 

 

úszás Florent Manaudou visszavonulás
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