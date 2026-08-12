Nemzeti Sportrádió

Harmincévesen visszavonult a hatszoros válogatott középpályás

H. Á.H. Á.
2026.08.12. 11:36
null
Vida Máté befejezte a profi labdarúgást (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Vida Máté Vasas Karcag visszavonulás
Az Index beszámolója szerint Vida Máté, hatszoros válogatott középpályás úgy döntött, több súlyos sérülés és betegség után 30 évesen felhagy a profi labdarúgással.

Az Index írása szerint mindössze 30 évesen bejelentette visszavonulását a profi futballtól a középpályás Vida Máté, aki hat alkalommal szerepelt a magyar válogatottban – 2016-ban és 2019-ben is háromszor kapott lehetőséget. Vida karrierje nagy részét a Vasasnál töltötte – 2018 és 2021 között szerepelt a szlovákiai DAC-ban, az elmúlt idényben pedig az NB II-es Karcag játékosa volt. A visszavonulásról beszámoló cikk szerint pályafutása a karrierje legjobb időszakában bicsaklott meg, amikor a DAC játékosaként elszakadt a keresztszalagja – ráadásul akkor már a Slavia Praha is szerette volna szerződtetni. A gyógyulófélben lévő térde aztán be is gyulladt, így végül csaknem egy évet kellett kihagynia. A dunaszerdahelyiektől 2021-ben visszatért a Vasashoz, ám az angyalföldieknél 2022 végén ismét elszakadt a térdszalagja, így újabb hosszú kihagyás várt rá.

A sorozatos kihagyások mentálisan is megviselték a hatszoros válogatott játékost, akit ráadásul egy vírusos megbetegedés le is gyengített – teljes felgyógyulása után végül az NB II-es Karcaghoz igazolt egy évvel ezelőtt, ám idén nyáron úgy döntött, nem folytatja a profi futballt. 

„Sosem vallottam be még magamnak sem, hogy már nem vagyok azon a szinten, mint régen  – mondta Vida Máté az Indexnek. – Egy ideje érett bennem az elhatározás, és mostanra hoztam meg a döntést. Talán jó is, hogy nyáron nem volt ajánlatom, mivel az már csak időhúzás lett volna.”

Vida a lapnak elmondta, nem szakad el a sportágtól, hiszen amatőrként az osztrák negyedosztályban azért még folytatja a szereplést, és a jövőben szeretne edzőként dolgozni.

A foci szeretete miatt akarok még játszani. Emellett külföldön szakmai előadásokra járok majd, felkeresem a legjobb német akadémiákat, és feltérképezem, hogyan zajlik ott a munka. A Vasasnál mindig megkaptam a segítséget, Nagy Miklós sportigazgató a mai napig érdeklődik irántam. Benne van a pakliban, hogy a jövőben újra a Vasas tagja leszek, csak már nem játékosként, hanem edzőként valamelyik korosztályos csapatban vagy feljebb” – fogalmazott Vida.

 

Vida Máté Vasas Karcag visszavonulás
Legfrissebb hírek

NB I: Vitális Milán a görög címvédőhöz igazolt, újabb dél-amerikaiak Zalaegerszegen – piaci körkép

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:50

A bunkerből a Fáy utcába – interjú Koszta Márkkal

Labdarúgó NB I
Tegnap, 6:55

Szélesi: Értékes ez a győzelem, már csak azért is, mert újpesti részről ebben nagyon régen volt részünk

Labdarúgó NB I
2026.08.09. 07:06

NB II: öt piros lap és Vidi-győzelem Fehérváron; az utolsó percben úszott el a Gyirmót hibátlan mérlege

Labdarúgó NB II
2026.08.08. 19:39

A ráadásban mentett pontot a Karcag Ajkán

Labdarúgó NB II
2026.08.08. 19:38

Koszta és Urblík duplázott, a Vasas kiütötte a ZTE-t

Labdarúgó NB I
2026.08.08. 17:23

Az első két meccs eredményére nem lehet panasz, de csatárgólokra várnak a Fáy utcában

Labdarúgó NB I
2026.08.08. 11:08

Előbb a győzelmek – Simon Zoltán publicisztikája

Labdarúgó NB I
2026.08.07. 22:59