Utolsó idényére készül az olaszok vk-második sízője

Az elmúlt 17 év során Elena Curtoni a 2024-es idény kivételével rendre részt vett az alpesi sízők világkupa-sorozatában, ám múlt hét végi bejelentése szerint az előttünk álló szezon lesz számára az utolsó ebből a fajtából.

„Nehéz döntést hoztam meg, amit újra és újra végig kellett gondolnom, ám végül úgy döntöttem, a 2026–2027-es idény rajtjánál még ott leszek, ám az lesz számomra az utolsó idény. Alig várom, hogy minden pillanatát kiélvezzem” – írta Curtoni.

A 35 éves olasz 13 világkupaversenyen állhatott dobogóra, négy futamot nyert meg, legjobb eredménye a 2023-ban a SuperG összetettjében elért második helyezése volt. Részt vett a 2022-es és a 2026-os téli olimpián – előbbin lesiklásban az ötödik helyen zárt –, világbajnokságokon a 2021-es vb-n kombinációban szerzett negyedik helye a legjobb eredménye.