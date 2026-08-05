Nemzeti Sportrádió

Utolsó idényére készül az olaszok vk-második sízője

H. Á.H. Á.
2026.08.05. 09:36
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Legutóbbi idén márciusban nyert világkupaversenyt (Fotó: Getty Images)
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alpesi sí visszavonulás Elena Curtoni
Közösségi oldalán jelentette be az olaszok 35 éves alpesi sízője, Elena Curtoni, hogy az utolsó teljes világkupa-idényét teljesíti, azt követően pedig jövő tavasszal befejezi a profi síelést.

Az elmúlt 17 év során Elena Curtoni a 2024-es idény kivételével rendre részt vett az alpesi sízők világkupa-sorozatában, ám múlt hét végi bejelentése szerint az előttünk álló szezon lesz számára az utolsó ebből a fajtából.

„Nehéz döntést hoztam meg, amit újra és újra végig kellett gondolnom, ám végül úgy döntöttem, a 2026–2027-es idény rajtjánál még ott leszek, ám az lesz számomra az utolsó idény. Alig várom, hogy minden pillanatát kiélvezzem” – írta Curtoni.

A 35 éves olasz 13 világkupaversenyen állhatott dobogóra, négy futamot nyert meg, legjobb eredménye a 2023-ban a SuperG összetettjében elért második helyezése volt. Részt vett a 2022-es és a 2026-os téli olimpián – előbbin lesiklásban az ötödik helyen zárt –, világbajnokságokon a 2021-es vb-n kombinációban szerzett negyedik helye a legjobb eredménye. 

 

alpesi sí visszavonulás Elena Curtoni
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