Zalánki Gergőt mindenki kedvezően fogadta

Hazai közönség előtt csillogtathatta meg a tudását ismét a válogatottban Zalánki Gergő. A 2021-es tokiói olimpián bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó legutóbb a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon szerepelt a nemzeti csapatban. Stílusos volt, ahogyan a múlt hét végi OTP-kupa első mérkőzésén Hollandia ellen ő lőtte az első gólt, Szerbiával szemben háromszor talált be, Grúzia ellen nem játszott. Varga Zsolt csapata a három hét múlva esedékes sydney-i világkupadöntőre gyakorolt, és százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a felkészülési tornát.

„Nagyszerű élmény volt! – mondta Zalánki Gergő. – Felkészülésnek is jó volt, de inkább az érzést emelném ki, hogy ennyi ember kijött miattunk a Margitszigetre. Nagyon jó hangulatú meccseket játszottunk, főleg a szerbek elleni volt kiemelkedő élmény, és a taktikát is tudtuk gyakorolni, a kapitány is elégedett lehet. Kicsit jobban izgultam, mert hazai közönség előtt térhettem vissza a válogatottba, akadtak is apró hibák, de összességében jól alakult minden, örömmel töltött el a kedvező fogadtatás a szurkolóktól, a játékostársaktól.”

A 31 éves Zalánki a párizsi olimpiát követően (amelyen a férfi nemzeti együttes negyedik lett) pihenőt kért a válogatottban, a családot is szem előtt tartva; 2025-ben csak a klubkötelezettségeire figyelt. Tavaly decemberben jelezte, készen áll a visszatérésre, ám nem volt ott a januárban Belgrádban Európa-bajnoki ezüstérmet szerző csapatban. A balkezes klasszis közösségi médiás bejegyzésben többek között „a tiszta és őszinte kommunikációt” hiányolta, amelyre Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke közleményben reagált, a csapat mindenekfelettiségéről, az egyéni érdek másodlagosságáról írva. Március végén, amikor Varga Zsolt szövetségi kapitány bő keretet hirdetett az áprilisi alexandrupoli világkupa-selejtezőre, Zalánki még nem szerepelt a behívottak között, ám a kapitány kijelentette: a válogatott ajtaja előtte is nyitva áll. Zalánki Gergő az elmúlt fél év történéseit firtató kérdéseinkre reagálva udvariasan elhárította, hogy belemenjen a részletekbe: „Ez rám és Zsoltra tartozik. Mindent megbeszéltünk, a lényeg, hogy itt lehetek. Nagyon fiatalos és laza a légkör, jó érzés, hogy ilyen csapatban játszhatok.”

Zalánkinak 2024 végén azért is volt szüksége a feltöltődésre, mert abban az évben elveszítette a Pro Reccóval a Brescia ellen az Olasz Kupa-döntőt, a Ferencvárossal szemben nem sikerült megvédeni a Bajnokok Ligája-címet, majd jött a bizonytalanság, miután korábbi támogatója kiszállt a csapat mögül. A nyáron az Olympiakoszhoz szerződött, az elmúlt két idényt a görögöknél töltötte, két-két bajnoki és kupaarannyal gazdagodott. Már jó ideje szó volt róla, hogy visszatérhet a Pro Reccóhoz – egy héttel a BL négyes döntője után (amelyen a görög együttes negyedik lett) az Olympiakosz bejelentette a távozását, míg a Pro Recco épp az OTP-kupa első napján közölte, ismét szerződtette a magyar klasszist.

„Nemcsak nehéz helyzetbe került akkor a Recco, hanem anyagilag lenullázódott. Sokáig próbáltam kivárni, aztán többedmagammal távoztam, de később nemegyszer beszéltünk arról az olaszokkal, hogy valamikor ismét játszanék náluk. Két évre írtam alá az Olympiakoszhoz, időközben nagyon megszerettem az együttest, a klubbeliek is engem, emiatt nehéz volt a váltás, de úgy éreztem, ezt kell tennem. A párizsi olimpia és a Recco csődje után mentálisan és fizikailag is magam alatt voltam, azért is kértem egy kis időt. A legutóbbi idényem már abszolút jól sikerült, bekerültünk a BL négyes döntőjébe, még ha ott nem is sikerült meccset nyernünk.”

Varga Zsolt is kijelölte csapatát a vk-döntőre

Varga Zsolt szövetségi kapitány kijelölte 15 tagú keretét a július 23–26-i sydney-i világkupadöntőre. A tavalyi, szingapúri világbajnokság után ismét három balkezes lesz a csapatban (Burián Gergely, Nagy Ákos és Zalánki Gergő), a kapus Vogel Soma viszont ezúttal családi okok miatt hiányzik.

A KERET

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC). Mezőnyjátékosok: Burián Gergely (Barceloneta, spanyol), Dala Döme, Szalai Péter (mindkettő VasasPlaket), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC), Nagy Ádám (Marseille, francia), Zalánki Gergő (Pro Recco, olasz)