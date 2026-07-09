Pierluigi Collina: Senki sem befolyásol minket!

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) készített interjút a szervezet játékvezetői bizottságának elnökével, Pierluigi Collinával. A labdarúgó-világbajnokság a hajrájához ért, 96 mérkőzésen vannak túl a csapatok és a játékvezetők.

Az egykori legendás olasz focibíró helyzetjelentésében elárulta, elégedettek a tornán eddig látottakkal, de kiemelte, korábban ilyen rövid idő alatt nem játszottak vb-n ennyi mérkőzést, ez pedig magában hordozza a hibázás lehetőségét.

Collina határozottan elutasít minden vádaskodást a hibák kapcsán, az interjúban úgy fogalmazott: „Természetesen a döntésekről folytatott konstruktív vita mindig is része lesz a futballnak, de az alaptalan vádaknak nincs helyük a sportágunkban. Senki sem kérdőjelezheti meg a világbajnokság játékvezetőinek feddhetetlenségét. Ha ez megtörténik, az olyan reakciókat válthat ki, amelyek fenyegetésekhez vezetnek ellenük és családjaik ellen. Ez nem helyes!”

A játékvezetők főnöke hozzátette, senki, még a FIFA elnöke, Gianni Infantino sem befolyásolhatja tevékenységüket!

A 2002-es világbajnoki döntő játékvezetőjét arról is kérdezték, van-e olyan terület, melyet kiemelten figyel? Collina elárulta, egy ilyen hosszú torna alatt nem szívesen fókuszálnak csak egy-egy dologra, de azt azért elmondta, hogy jobban figyelnek azokra a szituációkra, amikor a támadó zavarni, vagy akadályozni próbálja az ellenfél kapusát.

De kitért az interjúban arra is, hogy a VAR minden gól után megvizsgálja, hogy a támadásépítés közben történt-e szabálytalanság, s ha igen, a játékvezető megkapja a jelzést. Collina elmondta, „nincs meghatározott korlát sem a kaputól való távolságra, sem az esemény és a gól között eltelt időre vonatkozóan.”

Erre példaként hozta fel az Argentína–Egyiptom mérkőzés, ahol az egyiptomi Marvan Attia egyértelműen Lisandro Martínez lábára lépett.

„Úgy gondoljuk, hogy a szabálytalanság az szabálytalanság. Függetlenül attól, hogy a szabálytalanság »egyértelműnek« tűnik-e, ha a játékvezető nem látta a játéktéren, a VAR közbeavatkozhat.” – szögezte le Collina.

Az olasz hozott egy másik példát is, szintén a fent említett mérkőzésről, amikor is „a játékvezető és a VAR normális kontaktust állapított meg Mohamed Salah és Julián Álvarez között.” Collina természetesen magyarázattal is szolgált: „az ellenfél lábára lépés szabálytalanság, míg egy védő, aki először megérinti a labdát, majd normális futballkontaktust végez, nem követ el szabálytalanságot.”

Collina szerint mindig lesznek szubjektíven megítélhető döntések, de elmondta, jelenleg elégedettek azzal, ahogy a fent említett elvet alkalmazzák a világbajnokságon.