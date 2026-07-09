WNBA: Juhász Dorka 12 pontot dobott a győztes mérkőzésen

Juhász Dorka, csapata egyik legjobbjaként, 12 ponttal járult hozzá a Minnesota Lynx 86–80-as sikeréhez a Connecticut Sun otthonában az észak-amerikai női ligában (WNBA).
Az áprilisi sérülése óta második találkozóján pályára lépő válogatott játékos 19 és fél percet játszott, és tucatnyi pontja mellett szedett hat lepattanót is.
A Minnesota sikerével a nyugati főcsoport első helyére ugrott 16 győzelemmel és hat vereséggel.
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