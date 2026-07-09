Nemzeti Sportrádió

„Cristiano Ronaldo megváltoztatta a portugál játékosokról kialakított képet”

2026.07.09. 10:03
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Nuno Campos, a ZTE FC korábbi vezetőedzője lapunk érdeklődésére beszélt Portugália vb-búcsújáról, s bár szomorú a kiesés miatt, bizakodva tekint a jövőbe és beszélt Cristiano Ronaldóról is.

„Minden portugált megérint, amikor a nemzeti csapat kiesik a világbajnokságról, én is szomorú vagyok – mondta lapunk érdeklődésére Nuno Campos, a ZTE FC korábbi vezetőedzője, aki a bukaresti Dinamóhoz szerződött a nyáron. – Ugyanakkor büszkének is kell lennünk a válogatottra, ismét a legmagasabb szinten versenyeztünk, a világ legnagyobb színpadán léptünk pályára. Sajnálom a nyolcaddöntős kiesést, talán kicsit többet kezdeményezhettünk volna a kiváló Spanyolország ellen. Hozzá kell tenni, az Európa-bajnoki címvédő még mindig nem kapott gólt a tornán, ami sokat elárul az erejéről. Ezen a szinten apró részletek dönthetnek, most is ez történt.”

 „Cristiano Ronaldóval kapcsolatban az első szó, ami eszembe jut, a tisztelet. Rendkívüli, amit Portugáliáért, a portugál futballért és a világ labdarúgásáért tett. Megváltoztatta a portugál játékosokról kialakított képet, miatta teljesen máshogy tekint a világ rájuk. Rengeteget adott a válogatottnak, mindenki hálás lehet neki. Világbajnokságon már nem láthatjuk, de hogy a válogatottban futballozik-e még… Szerintem jó esély van rá, hogy nem, bár nála sohasem lehet tudni.”     

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A ZTE korábbi mestere szerint Cristiano Ronaldo válogatottbeli pályafutásának is vége, noha nála soha nem lehet tudni.

 

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