Égtek a tüzek, tombolt a város – Svájcból ritkán látunk ilyen felvételeket

Bár tegnap már mutattunk egy videót arról, hogyan ünnepelték a szurkolók a válogatott nyolc közé jutását a Kolumbia elleni, tizenegyesekkel megnyert meccs után, most jöjjön egy újabb zürichi felvétel! Ugráló, éneklő szurkolók, miközben égnek az örömtüzek, indulnak a tűzijátékok. A nyugalom szigetének számító alpesi országban nem éppen gyakoriak az eféle szurkolói bulik, persze érthető az öröm, hiszen 72 év után jutott be újra a legjobb nyolc közé a vb-n a svájci labdarúgó-válogatott.

Zurich went crazy last night as Switzerland reached their FIRST World Cup Quarter-Final in 72 Years🇨🇭🤯✅ pic.twitter.com/TJE2wpgl84 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) July 8, 2026