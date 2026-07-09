Nemzeti Sportrádió

Égtek a tüzek, tombolt a város – Svájcból ritkán látunk ilyen felvételeket

2026.07.09. 08:55
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Bár tegnap már mutattunk egy videót arról, hogyan ünnepelték a szurkolók a válogatott nyolc közé jutását a Kolumbia elleni, tizenegyesekkel megnyert meccs után, most jöjjön egy újabb zürichi felvétel! Ugráló, éneklő szurkolók, miközben égnek az örömtüzek, indulnak a tűzijátékok. A nyugalom szigetének számító alpesi országban nem éppen gyakoriak az eféle szurkolói bulik, persze érthető az öröm, hiszen 72 év után jutott be újra a legjobb nyolc közé a vb-n a svájci labdarúgó-válogatott.

 

 

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