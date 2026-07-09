Nemzeti Sportrádió

Fölényben a franciák, de senki nem mehet biztosra

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
2026.07.09. 06:48
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Bradley Barcola (balra) is csatlakozhat időnként a szenzációs francia trióhoz, Kylian Mbappéhoz, Michael Oliséhez és Ousmané Dembéléhez (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Erling Haaland Kylian Mbappé Franciaország Harry Kane Didier Deschamps
A negyeddöntő mezőnyét majdnem a FIFA-világranglista első nyolc helyezettje adja, és bár megvannak a párharcok esélyesei, itt már mindenkinek nagyon össze kell szednie magát a továbbjutás érdekében.

Kezd tisztulni a kép! Már csak nyolc válogatott van versenyben a világbajnokságon, a felülteljesítő csapatok eddig bírták szuflával, s kizárólag az egyetemes futball erősorrendjét figyelembe véve helyreállt a világ rendje. 

Hat európai együttes maradt talpon, és legfeljebb Svájc negyeddöntős részvétele meglepő, jóllehet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) aktuális világranglistáján a 19. norvégok messzebb állnak a szűken vett elittől, mint a 14. svájciak. Természetesen nem lehet perdöntőként kezelni a feltételezéseket, de ha a FIFA-ranglistán hetedik Portugália megnyeri a K-csoportot és Kolumbia ágán megy előre, akkor talán Svájc helyén várná a negyeddöntőt, továbbá Brazília is kiejthette volna Norvégiát, és akkor egy az egyben a világranglista élmezőnye adná ki a mezőnyt – 1. Franciaország, 2. Argentína, 3. Spanyolország, 4. Anglia, 5. Brazília, 6. Marokkó, 7. Portugália, 8. Belgium.

Messi (jobbra)
Fotó: DALE ZANINE

Talán meglepő, de a siker ellenére a svájci sajtó többnyire mértéktartó, a Blick például „Szerencsés Yakin” címmel írt elemzést a Kolumbia ellen tizenegyesekkel megnyert nyolcaddöntőről, kiemelve, hogy Murat Yakin szövetségi kapitány nagy taktikus, de ezúttal kevesebb húzása jött be, és kérdés, hogy ugyanennyi elég lesz-e Argentína ellen. Kétségtelen, a címvédő sebezhetőbbnek tűnik, mint négy éve, ám az elnyűhetetlen és minden korábbinál nagyobb kedvvel és eredményesebben játszó Lionel Messi mellett a csapat megbonthatatlan lelkiereje olyan kohéziót jelent, amelyet pokolian nehéz lesz bárkinek is megtörnie. Ha még azt a vélt vagy valós sérelmet is figyelembe vesszük, hogy a bírói döntések sokszor Argentínának kedveznek, Svájcnak valóban kevés esélye lesz az elődöntős szereplésre.

A negyeddöntő másik „kívülállójánál”, Norvégiánál mindeközben hurráhangulat uralkodik, a norvég elemzők egyöntetű véleménye szerint a válogatott olyan erőnléti és taktikai szintre lépett, amilyen korábban elképzelhetetlen volt. Híven tükrözi az eufóriát, hogy Haakon koronaherceg is ellátogat majd Miamiba az angolok elleni negyeddöntőre, és együtt evezhet a szurkolókkal, noha a felesége, Mette-Marit tüdőtranszplantációja miatt egy ideje nem hagyta el az országot.

Erling Haaland a nyolcaddöntőben Brazíliát ejtette ki (Fotó: Reuters)

Angliában közben dörzsölik a tenyerüket, hogy végre visszavághatnak tétmeccsen Norvégiának egy csaknem fél évszázados sérelemért. Még 1981-ben történt, hogy a világbajnoki selejtezőben a skandinávok 2–1-re legyőzték a háromoroszlánosokat, ami önmagában szégyent hozott az angolokra, csakhogy a lefújást követően a norvég közszolgálati rádió kommentátora, Björge Lillelien rátett egy lapáttal és a következőket mondta: „Maggie Thatcher, hallasz minket? Üzenetünk van neked. Kiütöttük a fiaidat a világbajnokságról. Maggie Thatcher! Ahogyan a ti nyelveteken mondják a New York-i Madison Square Garden bokszbárjaiban: a fiaid pokolian nagy verést kaptak.”

Más kérdés, hogy Anglia végül kvalifikált a spanyolországi tornára, s azóta csak kétszer, az 1994-es vb selejtezőjében találkozott Norvégiával tétmeccsen, és mivel nem sikerült visszavágni (2–0, 1–1 norvég szempontból), a szigetországi sajtóban most ismét Lillelien szavai visszhangoznak. Kétségtelen, Angliának minden esélye megvan arra, hogy Harry Kane vezetésével törlesszen, de azt maguk is elismerik, a védelmet sokkal szorosabbra kell vonni, főleg Erling Haalanddal szemben.

Harry Kane Eb-döntőben már játszott, a világbajnokságon még nem (Fotó: Reuters)

A negyeddöntő másik ágán valamivel nagyobb összecsapások lesznek, igaz, mindkettőnek megvan az esélyese. A spanyol–belga találkozón két javuló formát mutató gárda csap össze, de nem kérdéses, papíron az Európa-bajnok továbbjutása várható. Spanyolország az egyetlen válogatott a tornán, amely nem kapott gólt, miközben olyan tűzerővel bír, hogy még a legjobb védelmek sem rendezkedhetnek be arra, hogy kihúzzák kapott gól nélkül – Portugália például jól rá is fázott erre. A belgák ugyanakkor Szenegállal szemben szenvedtek, az Egyesült Államok ellen pedig a Folarin Balogun-botrány miatt felpaprikázva játszottak, ám hiába az újonnan vett lendület, Spanyolország ellen nem elég a szenvedély, nagyon is konkrét és célratörő futballra lesz (lenne) szükség.

A negyeddöntő nagy meccse lesz a Franciaország–Marokkó csata, csakhogy hiába nőtt fel a legjobbak közelébe az afrikai válogatott, Didier Deschamps szövetségi kapitány csapata éppen ezen a világbajnokságon lép el a legjobbaktól is. A Les Bleus éléről a torna után távozó szakvezető két éve az Eb-n még gúzsba kötötte a nemzeti csapatot a fegyelmezett védekezésre épülő taktikájával, most viszont szabadjára engedte félelmetes támadóit, Kylian Mbappét, Ousmane Dembélét és Michael Olisét (akikhez Désiré Doué vagy Bradley Barcola csatlakozik, hogy Rayan Cherkit már ne is említsük), így a franciák nemcsak Marokkó ellen, hanem a komplett vb-n is esélyessé léptek elő.

Persze nem árt figyelembe venni, hányszor borult már a papírforma az idei tornán.

Foci vb 2026
7 órája

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NS-VÉLEMÉNY. Értve alatta: »Csak nem kikapni!«

 

 

Noha már korábban kiszivárgott, csak szerdán vált hivatalossá, hogy a 2018-as vb-n ezüst-, a 2022-esen bronzérmet szerző Zlatko Dalic távozik a horvát válogatott éléről. Ezzel máris kialakult egy komplett kezdőcsapat a világbajnokság idején vagy azután távozó szövetségi kapitányokból. A torna leggyorsabb szakítása Tunéziához köthető, Sabri Lamouchit egyetlen csoportmeccs, a Svédországtól elszenvedett súlyos, 5–1-es vereség után azonnal kirúgták. Helyét beugróként Hervé Renard vette át, ám ő is mindössze húsz napig maradt posztján, a korai kiesést követően a közösségi médiában jelentette be lemondását. Jordániában hiába ünnepeltek történelmi vb-kijutást, Dzsamal Szellami kapitányt a pont nélkül zárt csoportkört követően menesztette a szövetség.

A kiesések után lemondási hullám söpört végig a mezőnyön. Skóciában Steve Clarke, Csehországban Miros­lav Koubek, Hollandiában Ronald Koeman, míg Ecuadorban Sebastián Beccacece döntött úgy, hogy nem folytatja a munkát a nemzeti csapatnál. Hong Mjung Bo halálos fenyegetések közepette távozott a dél-koreai válogatott éléről, és nem sokkal hazatérése után az Egyesült Államokba menekült. A legnagyobb visszhangot kiváltó bukások a favoritokat érintették. A német válogatott már a harminckettő között kiesett Paraguay ellen, s ezután lemondott Julian Nagelsmann. Hasonló sorsra jutott Portugália is: miután a gárda a nyolcaddöntőben 1–0-s vereséget szenvedett Spanyolországtól, Roberto Martínez a mérkőzést követő sajtótájékoztatón bejelentette távozását.

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a franciákat gardírozó Didier Deschamps az idei vb-eredménytől függetlenül elhagyja a kapitányi posztot a viadal után, edzője is lehetne a menesztett/lemondó szakvezetők csapatának…

Kezdőcsapatnyi szövetségi kapitány távozott eddig az idei tornán, s már edzőjük is lehetne
Fotó: KOVACS PETER

„Egy nagy meglepetést hozott a nyolcaddöntő: Brazília kiesését. Bár sokan előre sejtették, hogy az ötszörös világbajnok már messze nem domináns erő, váratlanul érte a futballvilágot Norvégia sikere. A többi párharc nagyjából a papírforma szerint alakult, az esélyesek léptek tovább. Marokkó magabiztos játékkal jutott a nyolc közé, s a mezőny leginkább meggyőző teljesítményét nyújtó Franciaország vár rá. A mérkőzés már most társadalmi feszültséget vetít előre, a marokkói keret jelentős része ugyanis Franciaországban született, így a francia A–francia B narratíva elkerülhetetlen. A két szurkolótábor közötti ellentét már a meccs előtt is érezhető, és bármi történik, az utcákon biztosan lesz következménye. Portugália búcsúja nem azért következett be, mert Spanyolország nagy fölényt mutatott, sőt a spanyol csapat több kulcsjátékosa erőnléti problémája miatt kifejezetten hullámzó formában van. A portugál kiesést a kispadon ülő edző gyenge döntéssorozata – rossz cserék, rossz struktúra – eredményezte. Ezzel szemben Anglia továbbra is az egyik legjobban szervezett válogatott. Az ellenfélhez igazított, rugalmas játékrendszer veszélyes fegyver, és minden mérkőzésen látszik, a háromoroszlánosok tudatosan készülnek fel a rájuk váró próbatételre. Stabilak, fegyelmezettek, a győzelmeik mögött valódi szakmai munka áll. Argentína szívvel-lélekkel játszik, a mentális egyensúlya kiemelkedő. A címvédő negyeddöntőbe jutása megérdemelt, ugyanakkor a védelme továbbra is sebezhető, és ez jelentős kockázat a folytatásban. Belgium látványosan összerendeződött a Szenegál elleni meccs belső konfliktusai után – időnként tényleg az asztalra  kell csapni, hogy tisztuljon a levegő –, és immár a sokkal szebb oldalát mutatja. Svájc szép csendben halad előre, a Kolumbia elleni továbbjutására nem is érdemes szót pazarolni, a vb egyik leggyengébb összecsapása volt. Következhetnek a negyeddöntős csaták!” – vélte a Szeged, a Kisvárda, a DAC és a DVSC korábbi portugál edzője

NS-SZAKÉRTŐ: JOAO JANEIRO

 

8 gólos: Lionel Messi (Argentína)
7 gólos: Kylian Mbappé (Franciaország), Erling Haaland (Norvégia)
6 gólos: Harry Kane (Anglia)
4 gólos: Jude Bellingham (Anglia), Vinícius Júnior (Brazília), Ousmane Dembélé (Franciaország), Julián Quinones (Mexikó), 
Mikel Oyarzabal (Spanyolország), Ismaila Sarr (Szenegál)
3 gólos: Romelu Lukaku (Belgium), Matheus Cunha (Brazília), Folarin Balogun (Egyesült Államok), Brian Brobbey, Cody Gakpo (Hollandia), Jonathan David (Kanada), Yoane Wissa (Kongói DK), Iszmael Szajbari (Marokkó), Raúl Jiménez (Mexikó), Kai Havertz, Deniz Undav (Németország), Cristiano Ronaldo (Portugália), Johan Manzambi (Svájc), Elijah Henry Just (Új-Zéland)
2 gólos: Rijad Mahrez (Algéria), Marko Arnautovic (Ausztria), Charles De Ketelaere, Youri Tielemans, Leandro Trossard (Belgium), Ermin Mahmic (Bosznia-Hercegovina), Malik Tillman (Egyesült Államok), Emam Asur, Mosztafa Ziko (Egyiptom), Amad Diallo, Nicolas Pépé (Elefántcsontpart), Bradley Barcola (Franciaország), Crysencio Summerville (Hollandia), Ramin Rezaeian (Irán), Kamada Daicsi, Ueda Ajasze (Japán), Cyle Larin (Kanada), Daniel Munoz (Kolumbia), Szufian Rahimi, Azedin Unahi (Marokkó), ­Breel Embolo, Rubén Vargas (Svájc), Yasin Ayari, Anthony Elanga (Svédország), Habib Diarra, Pape Gueye (Szenegál), Maximiliano Araújo (Uruguay)
1 gólos: Rafik Belgali, Nadir Benbuali, Amin Guiri (Algéria), Marcus Rashford (Anglia), Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Cristian Romero (Argentína), Nestory Irankunda, Connor Metcalfe (Ausztrália), Sasa Kalajdzic, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (Ausztria), Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers, Hans Vanaken (Belgium), Kerim Alajbegovic, Jovo Lukic (Bosznia-Hercegovina), Casemiro, Gabriel Marti­nelli, Neymar (Brazília), Livano Comenencia (Curacao), Ladislav Krejcí, Michal Sadílek (Csehország), Thapelo Maseko, Teboho Mokoena (Dél-Afrika), Hvang In Bom, O Hjon Gju (Dél-Korea), Nilson Angulo, Gonzalo Plata (Ecuador), Sebastian Berhalter, Alex Freeman, Giovanni Reyna, Auston Trusty (Egyesült Államok), Jaszer Ibrahim, Mahmud Szaber, Mohamed Szalah, Trézéguet (Egyiptom), Franck Kessié (Elefántcsontpart), 
Désiré Doué (Franciaország), Derrick Luckassen, Caleb Yirenkyi (Ghána), Wilson Isidor (Haiti), Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke (Hollandia), Martin Baturina, Ante Budimir, Petar Musa, Ivan Perisic, Petar Sucic, Nikola Vlasic (Horvátország), Ajmen Huszein (Irak), Mohammad Mohebi (Irán), Ito Dzsunja, Maeda Daizen, Nakamura Keito, Szano Kaisu (Japán), Nizar al-Rasdan, Ali Olvan, Musza Tamari (Jordánia), Promise David, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba (Kanada), Haszan al-Hajdosz (Katar), Jhon Arias, Jaminton Campaz, Luis Díaz (Kolumbia), Brian Cipenga, Fiston Mayele (Kongói DK), Issza Diop, Asraf Hakimi, Geszim Jas­zin (Marokkó), Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Luis Romo (Mexikó), Nathaniel Brown, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Leroy Sané, Nico Schlotter­beck (Németország), Thelo Aasgaard, Antonio Nusa, Leo Östigaard, Marcus Pedersen (Norvégia), Julio Enciso, Matías Galarza, Maurício (Paraguay), Rafael Leao, Nuno Mendes, Joao Neves, Goncalo Ramos (Portugália), John McGinn (Skócia), Álex Baena, Mikel Merino, Pedro Porro, La­mine Yamal (Spanyolország), Dan Ndoye, Granit Xhaka (Svájc), Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Mattias Svanberg (Svédország), Abdulelah al-Amri (Szaúd-Arábia), Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye (Szenegál), Kaan Ayhan, Arda Güler, Baris Yilmaz (Törökország), Hazem Maszturi, Omar Rekik (Tunézia), Agustín Canobbio (Uruguay), Finn Surman (Új-Zéland), Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov (Üzbegisztán), Deroy Duarte, Kevin Pina, Sidny Lopes Cabral, Hélio Varela (Zöld-foki-szigetek)

2 öngól: Mohamed Hani (Egyiptom – Belgium és Ausztrália ellen)
Öngól: Cameron Burgess (Ausztrália – az Egyesült Államok ellen), Ajmen Husszein (Irak – Norvégia ellen), Jazan al-Arab (Jordánia – Ausztria ellen), Mahmud Abunada (Katar – Bosznia-Hercegovina ellen), Mohammad al-Mannai (Katar – Kanada ellen), Jasszin Bunu (Marokkó – Haiti ellen), Damián Bobadilla (Paraguay – az Egyesült Államok ellen), Miro Muheim (Svájc – Katar ellen), Hasszan Tambakti (Szaúd-Arábia – Spanyolország ellen), Eljesz Szhiri (Tunézia – Hollandia ellen), Abduvohid Nematov (Üzbegisztán – Portugália ellen), Diney Borges (Zöld-foki-szigetek – Argentína ellen)

A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁG GÓLLÖVŐLISTÁJA
Július 9., csütörtök, 22.00
Boston, Boston Stadion		Franciaország–Marokkó
Július 10., péntek, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Spanyolország–Belgium
Július 11., szombat, 23.00
Miami, Miami Stadion		Norvégia–Anglia
Július 12., vasárnap, 3.00
Kansas, Kansas City Stadion		Argentína–Svájc
NEGYEDDÖNTŐ


 

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