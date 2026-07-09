Fölényben a franciák, de senki nem mehet biztosra

Kezd tisztulni a kép! Már csak nyolc válogatott van versenyben a világbajnokságon, a felülteljesítő csapatok eddig bírták szuflával, s kizárólag az egyetemes futball erősorrendjét figyelembe véve helyreállt a világ rendje.

Hat európai együttes maradt talpon, és legfeljebb Svájc negyeddöntős részvétele meglepő, jóllehet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) aktuális világranglistáján a 19. norvégok messzebb állnak a szűken vett elittől, mint a 14. svájciak. Természetesen nem lehet perdöntőként kezelni a feltételezéseket, de ha a FIFA-ranglistán hetedik Portugália megnyeri a K-csoportot és Kolumbia ágán megy előre, akkor talán Svájc helyén várná a negyeddöntőt, továbbá Brazília is kiejthette volna Norvégiát, és akkor egy az egyben a világranglista élmezőnye adná ki a mezőnyt – 1. Franciaország, 2. Argentína, 3. Spanyolország, 4. Anglia, 5. Brazília, 6. Marokkó, 7. Portugália, 8. Belgium.

Messi (jobbra)

Fotó: DALE ZANINE

Talán meglepő, de a siker ellenére a svájci sajtó többnyire mértéktartó, a Blick például „Szerencsés Yakin” címmel írt elemzést a Kolumbia ellen tizenegyesekkel megnyert nyolcaddöntőről, kiemelve, hogy Murat Yakin szövetségi kapitány nagy taktikus, de ezúttal kevesebb húzása jött be, és kérdés, hogy ugyanennyi elég lesz-e Argentína ellen. Kétségtelen, a címvédő sebezhetőbbnek tűnik, mint négy éve, ám az elnyűhetetlen és minden korábbinál nagyobb kedvvel és eredményesebben játszó Lionel Messi mellett a csapat megbonthatatlan lelkiereje olyan kohéziót jelent, amelyet pokolian nehéz lesz bárkinek is megtörnie. Ha még azt a vélt vagy valós sérelmet is figyelembe vesszük, hogy a bírói döntések sokszor Argentínának kedveznek, Svájcnak valóban kevés esélye lesz az elődöntős szereplésre.

A negyeddöntő másik „kívülállójánál”, Norvégiánál mindeközben hurráhangulat uralkodik, a norvég elemzők egyöntetű véleménye szerint a válogatott olyan erőnléti és taktikai szintre lépett, amilyen korábban elképzelhetetlen volt. Híven tükrözi az eufóriát, hogy Haakon koronaherceg is ellátogat majd Miamiba az angolok elleni negyeddöntőre, és együtt evezhet a szurkolókkal, noha a felesége, Mette-Marit tüdőtranszplantációja miatt egy ideje nem hagyta el az országot.

Erling Haaland a nyolcaddöntőben Brazíliát ejtette ki (Fotó: Reuters)

Angliában közben dörzsölik a tenyerüket, hogy végre visszavághatnak tétmeccsen Norvégiának egy csaknem fél évszázados sérelemért. Még 1981-ben történt, hogy a világbajnoki selejtezőben a skandinávok 2–1-re legyőzték a háromoroszlánosokat, ami önmagában szégyent hozott az angolokra, csakhogy a lefújást követően a norvég közszolgálati rádió kommentátora, Björge Lillelien rátett egy lapáttal és a következőket mondta: „Maggie Thatcher, hallasz minket? Üzenetünk van neked. Kiütöttük a fiaidat a világbajnokságról. Maggie Thatcher! Ahogyan a ti nyelveteken mondják a New York-i Madison Square Garden bokszbárjaiban: a fiaid pokolian nagy verést kaptak.”

Más kérdés, hogy Anglia végül kvalifikált a spanyolországi tornára, s azóta csak kétszer, az 1994-es vb selejtezőjében találkozott Norvégiával tétmeccsen, és mivel nem sikerült visszavágni (2–0, 1–1 norvég szempontból), a szigetországi sajtóban most ismét Lillelien szavai visszhangoznak. Kétségtelen, Angliának minden esélye megvan arra, hogy Harry Kane vezetésével törlesszen, de azt maguk is elismerik, a védelmet sokkal szorosabbra kell vonni, főleg Erling Haalanddal szemben.

Harry Kane Eb-döntőben már játszott, a világbajnokságon még nem (Fotó: Reuters)

A negyeddöntő másik ágán valamivel nagyobb összecsapások lesznek, igaz, mindkettőnek megvan az esélyese. A spanyol–belga találkozón két javuló formát mutató gárda csap össze, de nem kérdéses, papíron az Európa-bajnok továbbjutása várható. Spanyolország az egyetlen válogatott a tornán, amely nem kapott gólt, miközben olyan tűzerővel bír, hogy még a legjobb védelmek sem rendezkedhetnek be arra, hogy kihúzzák kapott gól nélkül – Portugália például jól rá is fázott erre. A belgák ugyanakkor Szenegállal szemben szenvedtek, az Egyesült Államok ellen pedig a Folarin Balogun-botrány miatt felpaprikázva játszottak, ám hiába az újonnan vett lendület, Spanyolország ellen nem elég a szenvedély, nagyon is konkrét és célratörő futballra lesz (lenne) szükség.

A negyeddöntő nagy meccse lesz a Franciaország–Marokkó csata, csakhogy hiába nőtt fel a legjobbak közelébe az afrikai válogatott, Didier Deschamps szövetségi kapitány csapata éppen ezen a világbajnokságon lép el a legjobbaktól is. A Les Bleus éléről a torna után távozó szakvezető két éve az Eb-n még gúzsba kötötte a nemzeti csapatot a fegyelmezett védekezésre épülő taktikájával, most viszont szabadjára engedte félelmetes támadóit, Kylian Mbappét, Ousmane Dembélét és Michael Olisét (akikhez Désiré Doué vagy Bradley Barcola csatlakozik, hogy Rayan Cherkit már ne is említsük), így a franciák nemcsak Marokkó ellen, hanem a komplett vb-n is esélyessé léptek elő.

Persze nem árt figyelembe venni, hányszor borult már a papírforma az idei tornán.