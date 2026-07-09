Romário: A vereségért nagyon is okolható Ancelotti

Az egyik legnagyobb brazil futball-legenda, Romário újra megmutatta, nem fél kimondani azt, amit gondol. A YouTube-on futó Romário TV legutóbbi adásában olyan éles kritikát fogalmazott meg a vb-től a nyolcaddöntőben búcsúzó brazil válogatottról, amely még az online platformokon sem feltétlenül megszokott. Az 1994-ben világbajnoki címet nyerő csatár szerint Carlo Ancelotti szövetségi kapitány együttese motiválatlanul játszott, és hiányzott belőle a karizma, amely korábban a brazil futball védjegye volt.

„Nem azt mondom, hogy ez kizárólag Ancelotti hibája, de a vereségért nagyon is okolható – jelentette ki a hatvanéves futballcsillag, viszonylag sok nyomdafestéket nem tűrő szót is beleszőve mondandójába. – Elemi hibákat követett el már a kerethirdetésnél, és például amikor Wesley megsérült, nem jobb oldali védővel helyettesítette, hanem egy középső hátvéddel.”

Romário nemcsak a szövetségi kapitányról, hanem egy-két játékosról is lehúzta a keresztvizet.

Romário talán hatvanévesen is gólra váltotta volna ezt a helyzetet, amelyet Endrick kihagyott (Fotó: Getty Images)

„Norvégia ellen érthetetlen eseményeket láttam. Először is a kihagyott tizenegyes: hallottam, hogy az edzésen Bruno Guimaraes jobban lőtte Vinícius Júniornál, csakhogy a meccshelyzet teljesen más. Oda belevaló játékos kell, és értem én, hogy az edzői döntést követték, de Vininek meg kellett volna fognia a fránya labdát, és be kellett volna vernie a fránya tizenegyest – szögezte le az egykori csatárzseni, majd a hatalmas ziccert elrontó Endrickről ezt mondta: – Kifejezetten csípem őt, de Norvégia ellen borzalmasan játszott, és köpök rá, hogy fiatal, azt a nyamvadt helyzetet be kell rúgni. Fiatal, középkorú, idős, tök mindegy, ha helyzetbe kerülsz egy vb-meccsen, kötelességed értékesíteni a lehetőséget. Kihagyta, ami csakis az ő hibája.”

Végezetül az ellenfélről is mondott néhány kedves szót, kiemelve a legfőbb erősségét.

„A norvég futball gyakorlatilag egyenlő Erling Haalanddal, akit a mérkőzésen szinte nem is láttunk a pályán, kivéve annál a két pillanatnál, amikor a kapunkba talált. Mindig mondtam, a labda egyszerűen nem juthat el hozzá” – tette világossá Romário.