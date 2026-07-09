Nuno Campos: Úgyis nyer majd vb-t a portugál válogatott!

Noha vérmes reményekkel érkezett Portugália a világbajnokságra, ezúttal sem sikerült felérnie a csúcsra. A dél-európai válogatott az első pillanattól kezdve nem nyújtott jó teljesítményt: csoportjában csak második lett Kolumbia mögött, ezáltal a nehezebb ágra került, s bár Horvátországot drámai mérkőzésen kiejtette a 32 között, Spanyolország már túl nagy falatnak bizonyult a nyolcaddöntőben.

„Minden portugált megérint, amikor a nemzeti csapat kiesik a világbajnokságról, én is szomorú vagyok – mondta lapunk érdeklődésére Nuno Campos, a ZTE korábbi vezetőedzője, aki a bukaresti Dinamóhoz szerződött a nyáron. – Ugyanakkor büszkének is kell lennünk a válogatottra, ismét a legmagasabb szinten versenyeztünk, a világ legnagyobb színpadán léptünk pályára. Sajnálom a nyolcaddöntős kiesést, talán kicsit többet kezdeményezhettünk volna a kiváló Spanyolország ellen. Hozzá kell tenni, az Európa-bajnoki címvédő még mindig nem kapott gólt a tornán, ami sokat elárul az erejéről. Ezen a szinten apró részletek dönthetnek, most is ez történt.”

Portugália kiesésével eldőlt, hogy Cristiano Ronaldo hatodik világbajnokságát sem nyeri meg, így vb-arany nélkül fejezi be kivételes pályafutását. Az még kérdéses, hogy a válogatottban pályára lép-e a jövőben…

„Cristiano Ronaldóval kapcsolatban az első szó, ami eszembe jut, a tisztelet. Rendkívüli, amit Portugáliáért, a portugál futballért és a világ labdarúgásáért tett. Megváltoztatta a portugál játékosokról kialakított képet, miatta teljesen máshogy tekint a világ rájuk. Rengeteget adott a válogatottnak, mindenki hálás lehet neki. Világbajnokságon már nem láthatjuk, de hogy a válogatottban futballozik-e még… Szerintem jó esély van rá, hogy nem, bár nála sohasem lehet tudni.”

Noha Nuno Campos szomorú a világbajnoki kiesés miatt, bizakodva tekint a jövőbe, szerinte ugyanis az utánpótlás-válogatottakban rengeteg tehetség futballozik.

„Egy biztos: Portugália jövője biztosítva van, remekül szerepelnek az utánpótlás-válogatottjaink. Sok tehetségünk van, rengetegen játszanak elit klubban, tör felfelé az új, erős generáció. Elég csak az U21-es válogatottat megemlíteni, amely veretlenül vezeti az Európa-bajnoki selejtezőcsoportját, a legtöbb gólt szerezte és a legkevesebbet kapta. Ez a mutató is jelzi, milyen értékes generáció van kibontakozóban a portugál futballban. Természetesen a kiesés után mindenki szomorú, át kell gondolni sok mindent, ugyanakkor megteremtettük az alapokat ahhoz, hogy a jövőben is versenyben legyünk a jelentős trófeákért. Nem tudom, mikor, de biztos vagyok benne, hogy Portugália egyszer úgyis világbajnok lesz. Most az a legfontosabb, hogy levonjuk a következtetéseket, tiszteletet adjunk játékosainknak és higgyünk abban, hogy Portugália erősebben tér vissza.”