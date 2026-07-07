Enzo Fernández élete góljáról, az egyiptomiak elcsalt mérkőzésről beszéltek

Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya annyira a történtek hatása alatt volt, hogy csupán másodpercekre állt meg a vegyes zónában: „Bocsánat, most nem tudok beszélni. Tele vagyok érzelmekkel. Micsoda játékosaim vannak…! Most ennyi, mennem kell.”

„Ez életem gólja – lihegte a meccset a fejesével eldöntő Enzo Fernández. – Kiesésre álltunk, de minden erőnket mozgósítottuk, hogy ezt megakadályozzuk. Óriási szíve van ennek a csapatnak! Hihetetlen volt, nagyon szerettem volna gólt szerezni és átélni egy ilyen pillanatot, ez tényleg csodálatos. Köszönöm Istennek, és köszönöm a csapattársaimnak, hogy sohasem adják fel, bármilyen nehéz is a feladat.”

„Megható volt látni, Messit mennyire elöntötték az érzelmek a gólja után. Megint rúgott egyet, napról napra bizonyítja, mekkora legenda. Nagy boldogság, hogy egy csapatban játszhatunk vele, hogy segíthetjük őt, hogy mellette állhatunk” – ezek Julián Álvarez szavai voltak.

A csapatkapitányról beszélt Lautaro Martínez is: „Amikor láttam, hogy Leo Messi sír, az én könnyeim is eleredtek… Ő a vezérünk, mindig kisegíti a csapatot, megérdemelte ezt a győzelmet is. Elképesztő, hogy fordítani tudtunk, amíg élek, nem feledem ezt a mérkőzést. Kettő nulláig az egyiptomiak uralták a mezőnyt, nagyon erőszakosan futballoztak, labdaszerzést követően pedig gyors ellentámadásokat vezettek. De nem adtuk fel. Az ivószünetben Lionel Scaloni azt mondta, bármi történjék, a végéig próbálkozzunk. Az első gólunk után aztán átszakadt a gát, hatalmas megkönnyebbülést éreztünk, és feltöltődtünk energiával.”

Később megszólalt az egyenlítő gólt lövő Lionel Messi is, akit karrierje során immár 14. alkalommal választottak meg a mérkőzés legjobbjának világbajnokságon: „Megint sokat szenvedtünk a győzelemért, de ilyen a világbajnokság, minden meccs nagyon szoros, rendkívül kiélezett. Mindannyian hatalmas megkönnyebbülést érzünk, azt hiszem, ez az események alakulását látva érthető. Nem könnyű kétgólos hátrányból talpra állni, de ahogyan már sokszor elmondtam, ez a csapat sohasem adja fel, a végsőkig harcol.”

Egészen más hangulatú nyilatkozatok a túloldalról. Előbb Mosztafa Zikótól, az egyiptomiak csalódott csatárától, akinek az első gólját VAR-ozás után érvénytelenítették, és bár rúgott egy másodikat, egy érvényeset is, az nem volt elég a továbbjutáshoz, mert szerinte: „Az elejétől éreztük, hogy a játékvezető elfogult, nem hagyta, hogy legyőzzük Argentínát. Egy nemzet álmát és az egész mérkőzésen végzett munkánkat tette tönkre. Remélem, Argentína ezután megnyeri a világbajnokságot, az egész úgyis olyan, mintha nekik lenne szervezve. Sajnálom, hogy nem tudtuk boldoggá tenni az egyiptomi szurkolókat, mi mindent megtettünk a győzelemért. Ami azt illeti, kétgólos előnyben sem hittük egy pillanatig sem, hogy eldőlt a meccs. Nem felejtettük el, hogy a címvédő az ellenfelünk, amely egyben ennek a tornának az egyik esélyese. De most másképp éreznénk magunkat, ha a saját erejükből nyerik meg a meccset.”

Hosszam Hasszan, az egyiptomiak szövetségi kapitánya sem válogatta meg a szavait: „Minden a pénzről szól. Azt akarták, hogy Messi még versenyben maradjon. A labdarúgásban sok mindent a játéktéren kívüli üzleti érdekek döntenek el… Nem igazságos, ami történt. Egyiptom megérdemelte volna a továbbjutást, mi futballoztunk jobban. Nem érdekelnek a következmények, ami a szívemen, a számon. Ez egy elvezetett meccs volt, az egész világ láthatta. Még csak annyit: ha annyira akarják, hogy Argentína legyen a világbajnok, miért hívtak meg más csapatokat is?!”

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2 (0–1)

Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Letexier (francia)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 73.), Romero (Otamendi, 90+5.), Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 66.) – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul (La. Martínez, 66.) – Messi, J. Álvarez (Medina, 90+5.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin (Zizo, 90+6.), Attia – Hasszem Hasszan (Trézéguet, 73.), Asur (Fathi, a szünetben), Ziko (Marmus, 80.) – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

Gólszerző: Romero (79.), Messi (83.), E. Fernández (90+2.), ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)