Queyrell Tchicamboud: Franciaország a világbajnokság egyik legerősebb csapata, de nagyon nehéz meccs vár rá Marokkó ellen

Queyrell Tchicamboud

A Nemzeti Sportnak a ZTE U-válogatott játékosa, Queyrell Tchicamboud mondta el a véleményét a Franciaország–Marokkó mérkőzés kapcsán.

„Nem kérdés, hogy Franciaország a világbajnokság egyik legerősebb csapata, főleg a támadójátéka miatt, de nagyon nehéz meccs vár rá Marokkó ellen – fogalmazott a Zalaegerszeg 20 éves francia utánpótlás-válogatott támadója. – Az elöl játszók kivételes képességű labdarúgók, bármelyikük el tudja dönteni a meccseket egy-egy villanással. A válogatott sok helyzetet alakít ki, gyors akciókat vezet, és akkor is veszélyes, amikor az ellenfél próbálja irányítani a játékot. Nem véletlen, hogy világszerte rengeteg szurkoló az aranyérem várományosaként emlegeti. Büszke vagyok a csapatra, de tudni kell, hogy jelentős elvárásnak kell megfelelnie: az egész ország figyelemmel követi a világbajnokságot, s mindenki azt szeretné, hogy aranyéremmel térjenek haza a futballisták. A francia szurkolók szenvedélyesen rajonganak az együttesért, csalódottak lennénk, ha elmaradna a döntős szereplés.”