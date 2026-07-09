Nemzeti Sportrádió

Osváth Attila: Meg kell mutatnunk, hogy a miénk a jobb csapat

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.07.09. 07:15
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Osváth Attila (középen) izgatottan várja a 2026–2027-es klubidény első tétmérkőzését, az átalakuló FTC szerinte megfelelően felkészült a Vojvodina elleni El-csatára (Fotó: Árvai Károly)
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Osváth Attila Vojvodina Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros csütörtökön 20 órától Újvidéken a szerb bajnoki ezüstérmes Vojvodina otthonában kezdi el szereplését az Európa-liga selejtezőjében. Osváth Attila, a zöld-fehérek hátvédje szerint az új szakmai stáb elképzelései már az első tétmérkőzésen eredményre vezethetnek.

MÁRIS ITT AZ ELSŐ ERŐPRÓBA: csütörtök este kiderül, mennyire állt össze az új Ferencváros, hogyan működik tétmérkőzésen a nyáron a bajnok ETO FC-től a kispadra, a távozó Robbie Keane helyére érkező Borbély Balázs által kialakított rendszer. A zöld-fehérek az Európa-liga selejtezőjében idegenben, a szerb bajnoki ezüstérmes Vojvodina otthonában lépnek pályára, a párharc visszavágóját július 16-án rendezik a Groupama Arénában.

Osváth Attila, a Fradi jobb oldali védője néhány hete még a magyar válogatott edzőtáborában beszélgetett az újvidéki együttesben futballozó Szűcs Kornéllal, akkor még egyikük sem tudta, hogy hamarosan ellenfélként találkoznak.

 

„Kornél megjegyezte, hogy acélos csapat kialakítása zajlik a Vojvodinánál – mondta lapunknak Osváth Attila. – A klub célja, hogy a bajnokságban egyre közelebb kerüljön a Crvena zvezdához. Veszélyes, nagy munkabírású ellenfél vár ránk, azt meg egyébként is tudjuk, milyen mentalitás jellemzi a szerbeket. Nehéz feladat előtt állunk, de felkészültünk, és bízom benne, hogy már az első mérkőzésen eredményesek leszünk.”     

A csapat rövid nyári pihenő után kezdte a munkát. Osváth Attilának különösen sűrű volt az elmúlt időszak, a bajnoki idény végét követően még a válogatottal készült, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese Finnországot 2–1-re, Kazahsztánt 3–1-re győzte le. A nemzeti csapat programja előtt és után is csupán egy-egy hét pihenője maradt, amelyet a családjával töltött. Mint mondta, hosszabb kikapcsolódásra nem nyílt lehetősége, de a közös nyaralás elég volt a mentális felfrissüléshez.
Borbély Balázs után Stefan Pánik erőnléti edző is Győrből érkezett az FTC-hez, az új szemlélet megmutatkozott a tréningeken, valamint az ausztriai edzőtáborban is, ahol jelentős terhelést kaptak a futballisták.

„A felkészülés első része megterhelő volt, akadtak kifejezetten kemény edzések, bár ez ilyenkor természetes. Elvégeztük a feladatokat, s bízom benne, hogy a munkánknak nem csupán a Vojvodina elleni Európa-liga-párharcban, hanem az egész idényben lesz eredménye.”     

A Magyar Kupa-címvédő, bajnoki ezüstérmes FTC játéka átalakul, az új stáb más mozgásokat és az előző évadban látotthoz képest más futballfelfogást vár el a labdarúgóktól. Osváth Attila elmondta: a játékosok nyitottak voltak a változásokra, az edzéseken folyamatosan gyakorolták az új taktikai elemeket. Az ő feladatai is módosulnak, új mozgásokat és helyezkedési elveket kellett gyakorolnia, s úgy érzi, a csapat gyorsan tanul, az ausztriai edzőmérkőzések kiváló lehetőséget teremtettek erre – határozottan jó a kijelölt irány.

„Maga a csapat korábban is egyben volt, ehhez érkezett most az új felfogás és a jó taktikai rendszer. Miért ne működhetne már az első mérkőzésen is? Nyilván a pályán derül ki, pontosan hol tartunk, mindenesetre bizakodó vagyok. Tudjuk, hogy az első tétmeccs mindig különleges, főleg új szakmai stábbal. A felkészülési találkozók után most először lesz nagy súlya minden döntésnek, taktikai mozgásnak és párharcnak, jó lenne idegenben olyan eredményt elérni, amely megalapozza a továbbjutásunkat a hazai visszavágón. Erős ellenfél ide vagy oda, meg kell mutatnunk, hogy a miénk a jobb csapat.”     

A Fradi célja egyértelmű: a bajnokságban az aranyérem megszerzése, a nemzetközi porondon pedig a minél tovább tartó menetelés. Az első lépést csütörtök este Újvidéken már meg is teheti.

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