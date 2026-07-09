Nemzeti Sportrádió

Romário: Ancelotti elemi hibákat követett el, már a kerethirdetésnél is

2026.07.09. 09:35
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foci vb 2026 Brazília vb 2026 Carlo Ancelotti Romário

A brazil válogatottat 1994-ben világbajnoki címig vezető Romário a selecao vb-kiesése után kiosztotta Carlo Ancelotti szövetségi kapitányt, s elmondta, szerinte mit kellett volna másképpen csinálni a norvégokkal szemben elveszített nyolcaddöntőben.  

 „Nem azt mondom, hogy ez kizárólag Ancelotti hibája, de a vereségért nagyon is okolható – jelentette ki a hatvanéves futballcsillag, viszonylag sok nyomdafestéket nem tűrő szót is beleszőve mondandójába. – Elemi hibákat követett el már a kerethirdetésnél, és például amikor Wesley megsérült, nem jobb oldali védővel helyettesítette, hanem egy középső hátvéddel.”     

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Romário: A vereségért nagyon is okolható Ancelotti

„Elemi hibákat követett el már a kerethirdetésnél, és például amikor Wesley megsérült, nem jobb oldali védővel helyettesítette, hanem egy középső hátvéddel.”  

 

foci vb 2026 Brazília vb 2026 Carlo Ancelotti Romário
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