Romário: Ancelotti elemi hibákat követett el, már a kerethirdetésnél is

A brazil válogatottat 1994-ben világbajnoki címig vezető Romário a selecao vb-kiesése után kiosztotta Carlo Ancelotti szövetségi kapitányt, s elmondta, szerinte mit kellett volna másképpen csinálni a norvégokkal szemben elveszített nyolcaddöntőben.

„Nem azt mondom, hogy ez kizárólag Ancelotti hibája, de a vereségért nagyon is okolható – jelentette ki a hatvanéves futballcsillag, viszonylag sok nyomdafestéket nem tűrő szót is beleszőve mondandójába. – Elemi hibákat követett el már a kerethirdetésnél, és például amikor Wesley megsérült, nem jobb oldali védővel helyettesítette, hanem egy középső hátvéddel.”