Vb 2026, nyolcaddöntő: Paraguay–Franciaország 0–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
NYOLCADDÖNTŐ
PARAGUAY–FRANCIAORSZÁG 0–1 (0–0) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Philadelphia, Philadelphia Stadion. Vezeti: Ilgiz Tantashev (üzbég)
PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, G. Gómez, Alderete (Canale, 58.), Velázquez, J. Alonso – Almirón (Avalos, 71.), D. Gómez (Maurício, 71.), Cubas, Galarza – Enciso (Caballero, 61.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin). A kispadon: G. Fernández, G. Oliveira (kapusok), Balbuena, Canale, Maidana, Ramón Sosa, Maurício, Bobadilla, Ojeda, Caballero, Sanabria, Romero Gamarra, Arce, Avalos, Pitta.
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – Rabiot, M. Kone – O. Dembélé (Cherki 84.), Olise, Barcola (D. Doué, 61.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps. A kispadon: Samba, Risser (kapusok), Gusto, Konaté, Th. Hernandez, L. Hernandez, Lacroix, Tchouameni, Kanté, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, D. Doué, Mateta.
Gólszerző: Mbappé (70. – 11-esből)
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A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Gatito Fernández (Cerro Porteno), 12 Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), 22 Gastón Oliveira (Olimpia)
Védők: 3 Omar Alderete (Sunderland – Anglia), 6 Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), 5 Fabián Balbuena (Gremio – Brazília), 4 Juan Cáceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), 13 José Canale (Lanús – Argentína), 15 Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), 26 Alexandro Maidana (Talleres – Argentína), 2 Gustavo Velázquez (Cerro Porteno)
Középpályások: 10 Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), 16 Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), 24 Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia), 14 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada), 23 Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), 8 Diego Gómez (Brighton & Hove Albion – Anglia), 11 Maurício (Palmeiras – Brazília), 20 Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), 7 Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília)
Támadók: 18 Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), 21 Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), 19 Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), 17 Kaku (Al-Ain – Arab Emírségek), 25 Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília), 9 Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)
A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)
Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps