Szegeden is nyert az újonc Gyirmót

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–GYIRMÓT FC GYŐR 0–1 (0–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 732 néző. Vezette: Farkas Tibor (Ring Kevin, Bán Kristóf)

SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony (Rjaskó, 88.), Széles, Kalmár O. – Vágó – Márkvárt, Posztobányi, Miskolczi (Bodnár B., 72.)– Zekics (Zimonyi, 63.), Haragos (Tóth-Gábor, 63.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Lányi, Pejovics, Medgyes S. (Szegi, 82.) – Kiss N., Berecz Zs. (Madarász M., 18.) – Iván A. (Németh T., 68.), Rácz B. (Kicsun, 68.), Szabó M. – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Madarász M. (84.)

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Múlt héten sem érdemeltünk vereséget, és a mai napon sem. Sok helyzetet alakítottunk ki, de nagy hiányérzetem van, mert most sem sikerült gólt szereznünk – több egyéni felelősségvállalás kell. A 84. percben odapasszolunk egy labdát, ilyen hibát nem lehet elkövetni... Ezt a Gyirmót ki is használta, hiszen jó csapatról van szó.

Weitner Ádám: – Jó iramban kezdődött a meccs, a Szeged nagy nyomást helyezett ránk az első félidőben. Nem tudtuk összeszedni a második labdákat, ebből voltak problémáink, de ettől függetlenül volt három lehetőségünk, amiből egyet illett volna belőni. A második félidőre kicsit változtattunk, és egy higgadt, szép egyéni teljesítmény után sikerült megszereznünk a győzelmet. Amit a sors a múltkor elvett az utolsó másodpercekben, azt most talán visszaadta.

ÖSSZEFOGLALÓ

A szezont jól kezdő Gyirmót FC Győr ellen játszotta idénybeli első hazai meccsét a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A hazaiak kezdték valamelyest jobban a meccset, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani a találkozó kezdeti időszakában, igaz, a túloldalon sem akadt nagy lehetőség. Kényszerűségből már bő negyedóra után cserélniük kellett a vendégeknek, majd Haragos lövésénél védett nagyot Papp Lőrinc. A szünet előtt egy szöglet utáni fejesnél a Gyirmótnak is megvolt a nagy lehetősége, de a gólvonalról tisztázott a szegedi védelem.

A térfélcsere után inkább a párharcok jellemezték a játékot, majd a 61. percben a meccs legnagyobb szegedi helyzete maradt ki: Kalmár beadása után Posztobányi az ötösön teljesen üresen érkezve mellé lőtt. Az utolsó tíz perchez is gól nélkül érkeztünk meg, majd Nagy Tamás lapos beadása után a 18. percben Berecz Zsombor helyett beállt Madarász Márk addig várt, amíg megtalálta a megfelelő ütemet a lövésre az ötösnél, és be is lőtte Illés mellett a labdát a szegedi kapuba. A legvégén ugyan a Szeged kapusa is felment a szögletekhez, de egyenlíteniük nem sikerült a Tisza-partiaknak, akik így 2020 óta első alkalommal maradtak pont nélkül a hazai nyitányon, míg a Gyirmót folytatta remek kezdését, és negyedik meccsén a harmadik sikerét aratta. 0–1



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a két bajnokiján egy pontot szerző Szeged az eddigi három meccsén hét pontot gyűjtő Gyirmót ellen.