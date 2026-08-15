Három pontot ért az idény első kövesdi gólja



LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BVSC-ZUGLÓ 1–0 (1–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Mózsa Ábel)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. – Ottucsák, Zachán – Pintér Á. (Hajdú R., 62.), Silling (Keresztes Z., 76.), Vörös (Mamusits, 62.) – Kovács P. (Rab Bence, 76.). Vezetőedző: Máté Péter

BVSC: Petroff – Kovács N., Vinícius, Lehoczky, Király – Ivády (Hajba, a szünetben), Katona M. – Dénes A., Sejben (Csernik, a szünetben), Papp Cs. (Benkő-Bíró, 77.) – Farkas B. (Bacsa P., 77.). Vezetőedző: Kincses Ádám

Gólszerző: Kovács P. (40.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Fejlődtünk a mutatott játékban és a helyzetkihasználásban is, büszke vagyok a fiúkra. Nagyon nehéz dolgunk volt, végig kerestük, hol törhetjük fel a BVSC védelmét – fontos három pontot szereztünk.

Kincses Ádám: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk. Megvoltak a lehetőségeink, de ez is kevés volt a gólszerzéshez. Vannak időszakok, amikor semmi sem jön össze támadásban, dolgozunk tovább az első sikerért.

ÖSSZEFOGLALÓ

Túlzás lenne azt állítani, hogy gólzáporra volt kilátás Mezőkövesden, elvégre a forduló előtt a házigazda és a BVSC sem tudott még betalálni a labdarúgó NB II új idényében. A kövesdiek kezdtek jobban, az ivószünetig egyértelműen mezőnyfölényben futballoztak, de hiába próbálkoztak többször is a tizenhatos előteréből, Petroff Zsombornak ekkor még nem volt szüksége bravúrra. A 40. percben pedig kiszolgáltatott helyzetbe került, amikor a hazaiak megtalálták a rést a jobb oldalon, Zachán Péter tanári labdát adott a jó ütemben érkező Kovács Patriknak. A gólszerző kisvártatva duplázhatott volna, ám Petroff zárta a szöget, a BVSC meccsben maradt.

Olyannyira, hogy a második félidőt kimondottan bátran kezdte, de az első, kaput eltaláló kísérletére, Lehoczky Roland fejesére több mint negyedórát kellett várni. A cserék itt is, ott is új színt hoztak a mérkőzésbe, a BVSC a hajrában többet birtokolta a labdát, ugyanakkor a kontrázó Kövesd eldönthette volna a három pont sorsát. Újabb gól nem született, így a Mezőkövesd megtörte a nyeretlenségét, míg az első zuglói gólra és győzelemre továbbra is várni kell. 1–0