Parázs hangulatú mérkőzésen hatgólos döntetlen a Nagykunságban

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

KARCAGI SC–TISZAKÉCSKEI LC 3–3 (1–0)

Karcag, Liget úti Sportcentrum. Vezette: Drabon Barnabás (Sinkovicz Dániel, Szabó Dániel)

KARCAG: Varga N. – Győri Á., Szekszárdi T., Sághy (Kovalovszki, a szünetben), László D. (Gergely R., 85.) – Egri I., Szűcs K., Györgye, Girsik Á. (Pap Zs., 62.) – Halácsi (Székely D., 74.), Könyves. Vezetőedző: Varga Attila

TISZAKÉCSKE: Esery – Sós B., Polgár, Heil, Szekér Á. – Varga J., Lucas, Bódi (Takács T., 79.), Milicz (Wirth, 90.) – M. Ramos (Zámbó, 90.), Kócs-Washburn (Pataki B., 62.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Sághy (16.), Könyves (59., 79.), ill. Ramos (49.), Lucas (69.), Takács T. (90.)

Kiállítva: Varga N. (84.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Nem szoktam mostanság már a játékvezetéssel foglalkozni, de a mai napon olyan ítéletek születtek, amelyek befolyásolták a mérkőzés kimenetelét. A játékosok kőkeményen dolgoztak, de egy külső tényező tönkretette a munkájukat. Szakmailag egy nagyon jó meccs volt ez, amiért dicséret illeti a Tiszakécske csapatát is. Az viszont kritika a részünkre, hogy háromszor vezettünk, de háromszor is ki tudott egyenlíteni az ellenfél, ezen változtatnunk kell, hiszen ez nem fér bele.

Pintér Csaba: – Érdekes mérkőzés volt, mondjuk úgy, hogy eléggé hektikus. Amit elterveztünk, az működött, kivétel, hogy a rögzített szituációkból, konkrétan két bedobásból és egy szögletből betalált az ellenfél. Tudtuk, hogy ebben jó a Karcag, s ezt bizonyította is. Mindezek ellenére a csapatom jól játszott, domináltuk is a mérkőzést. Az erőnket jól mutatja, hogy háromszor is fel tudtunk állni, sőt még meg is nyerhettük volna ezt a találkozót.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tiszakécske kezdte jobban a mérkőzést, a 4. percben Myke Ramos került helyzetbe, lövését azonban Varga Noel hárította. A Karcag a 16. percben megszerezte a vezetést, miután Győri Ábel nagy bedobását Sághy Félix fejelte a hálóba. A vendégek hamar egyenlíthettek volna, ám az első másodosztályú meccsén védő Varga Noel újabb bravúrral akadályozta ezt meg.

A szünetig mindkét oldalon adódtak lehetőségek. A 40. percben Egri Imre előtt kínálkozott nagy helyzet, de Esery Desmond védett bravúrral, majd a félidő hajrájában kissé tördeltté vált az összecsapás, Sághy Félix és Egri Imre is sárga lapot kapott.

A fordulás után gyorsan egyenlített a Tiszakécske. a 49. percben Ramos egy jobb oldali beadás után talált a kapuba. A Karcag azonban ismét előnybe került, amikor Győri újabb veszélyes bedobását a hazaiak megcsúsztatták, Könyves Norbert pedig bestukkolta azt a hálóba.

A vendégek a 67. percben egy kétes szituáció után tizenegyeshez jutottak, ám Ramos fölé lőtte a büntetőt. Két perccel később azonban már nem hibáztak, Lucas beadása után Ramos megmozdulása megzavarta a hazai kapust, a labda pedig érintés nélkül a hálóban kötött ki.

A Karcag a 79. percben harmadszor is megszerezte a vezetést. Egy bal oldali szöglet után Esery rosszul jött ki a kapujából, Könyves Norbert pedig középről a kapuba bombázott. A hajrában azonban újabb fordulat következett: a 84. percben a hazai kapus a tizenhatoson kívül elsodorta a mellkasával a labdát, majd ütközött, amiért a játékvezető kiállította.

A Tiszakécske emberelőnyben az utolsó pillanatig támadott, és a 90. percben meg is lett ennek az eredménye. A bal oldali beadást a csereként pályára lépő Takács Tamás fejelte a kapu közepébe, kialakítva ezzel a 3–3-as végeredményt.

PERCRŐL PERCRE