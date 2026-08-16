Nemzeti Sportrádió

Ötgólos thrillert vitt a pályára a Szentlőrinc és a Csákvár

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
2026.08.16. 19:30
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Behúzta a meccset a Szentlőrinc (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
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Csákvár Szentlőrinc NB II élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 4. forduló
A labdarúgó NB II 4. fordulójában a Szentlőrinc és a Csákvár is a második győzelmére hajtott, ez pedig már az első percekben meglátszott. A vendégek szerezték az első találatot a harmadik percben, de gyorsan fordítottak a hazaiak. Ezt követően is esett még egy-egy gól, s végül a piros-feketék örülhetettek (3–2).

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–2 (3–1)
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Bognár Tamás (Máyer Gábor, Bán Kristóf)
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla G., Kiss-Szemán – Szolgai, Máté Cs. – Varga B. (Harsányi I., 79.), Sámson (Galambos J., 58.), Gruber R. (Kun B., 58.) – Rideg (Dinnyés, 86.). Vezetőedző: Nikházi Márk
CSÁKVÁR: Bozó – Lorentz, Somfalvi (Benkő, 77.), Schmidtka (Ásványi, 86.), Helembai – Radics (Major G., 77.), Dencinger – Sipos Z., Mészáros D. (Komlósi, 60.), Zahorán – Pesti. Vezetőedző: Berndt András
Gólszerző: Rideg (7.), Sámson (14.), Lorentz (45+1. – öngól), ill. Schmidtka (3.), Pesti (74.)
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Jól szervezett ellenfelet győztünk le, ezért jár a dicséret a fiúknak. Érdekes játék a futball, hiszen vezettünk, több nagy helyzetet is kihagytunk, aztán a végén nekünk kellett izgulnunk a sikerért. A kapu előtt szükség van a gyilkos ösztönre.
Berndt András: – Kiválóan kezdtünk, megszereztük a vezetést, aztán két szögletet követően már hátrányba kerültünk. A második félidőben labdabirtoklásban jobbak voltunk. Pesti átlövésgóljához csak gratulálni tudok, és ha még öt percig tart a találkozó, talán kiegyenlítünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Zaklatottan kezdődött a Csákvár szentlőrinci vendégjátéka. A Fejér megyei együttes Schmidtka Balázs révén már az első percekben megszerezte a vezetést, aki egy jobb oldali szögletet követően fejelt a rosszul kifutó Auerbach mellett a kapu közepébe. Az öröme azonban nem tarthatott sokáig, mert a 7. percben a másik oldalon egy jobb oldali lapos beadást Rideg Bálint pofozott középen a jobb alsóba.

A gyors gólváltást követően a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, s a 14. percben a fordítást jelentő gólt is megszerezték. Egy jobb oldali szöglet után a labda Sámson Ábrist találta meg tökéletesen a hosszún, a támadó pedig magabiztosan bólintott a kapu jobb oldalába.

Varga Balázs (fehérben) többször is jól bontotta meg a csákvári védelmet (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)

Itt azonban még nem értek véget az első félidő eseményei. A kapusoknak akadt dolguk, de arra valószínűleg nem gondolt Bozó, hogy majd egy társ fogja a szünet előtt mattolni. Ezúttal egy bal oldali szögletet követően Lorentz Márton ért olyan szerencsétlenül a labdához, hogy a bal kapufa mellett az a kapuba pattant – öngól.

Máté Csaba (labdával) jól szűrt a középpályán (Fotó: Fábián Laci, Szentlőrinc)

A fordulás után hatalmas bravúrokkal tartotta meccsben Bozó a vendégeket, majd a 74. percben Pesti Zoltán visszaadta a reményt nekik, szép csel nyomán jobbal tekert a jobb felsőbe 18 méterről, kissé balról.

A hajrában még mindkét csapatnak volt esélye a gólszerzésre, de már nem sikerült a kapuba találniuk, így a három pont Szentlőrincen maradt. 3–2

 

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig csak két meccset játszó, négypontos Szentlőrinc a három bajnokiján egy győzelmet és két vereséget számláló Csákvár ellen.

Csákvár Szentlőrinc NB II élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 4. forduló
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