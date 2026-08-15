Kazincbarcikán zsinórban a negyedik vereségét szenvedte el a Kozármisleny, lemondott a vezetőedzője

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–1 (1–0)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 490 néző. Vezette: Takács Ákos (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Ferenczi J., Rácz L., Szőke G. (Ferencsik, 87.), Nagy Zs. – Schuszter, Babják (Koljada, 87.), Hudák M., Szabó T. (Varjas L., 57.) – Pascal (Juhász Zs., 65.), Gresó (Kártik, 65.). Vezetőedző: Kuttor Attila

KOZÁRMISLENY: Tóth M. – Bíró M., Herczeg B. (Csucsánszky, 70.), Dóra D., Turi – Vajda R. – Jádi (Kirchner, 57.), Kocsis D. (Vogyicska Balázs, 83.), Gellér, Szűcs P. (Gyánó, 83.) – Zamostny (Kozics, 70.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Pascal (12.), Gresó (59.), ill. Kirchner (64.)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, mondtam is előtte, hogy nem szabad a tabellán elfoglalt helyezésből kiindulni. Megvolt a meccstervünk, készültünk a középpálya és a védelem nyomás alá helyezésére, ami működött is, volt helyzetünk belőle, a góljainkban is szerepet játszott.

Czuczi Mátyás: – Nehéz mérkőzés volt ez is, de megmutattuk, hogy jó csapat vagyunk, játszani próbálunk, van stílusunk, de valahogy sosem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy eltervezzük. A mérkőzés előtti estén már benyújtottam a lemondásomat, nagyon sok sikert szeretnék kívánni a Kozármislenynek a továbbiakban. Úgy gondolom, nagyon szép, történelmi eredményeket értünk el itt az előző fél évben, de most olyan szakmai és működtetési különbség alakult ki, ahol már nem tudom folytatni. Egyedül jöttem, és egyedül megyek.

ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozó izgalmasan kezdődött, Rácz hibáját követően egy mislenyi ziccer, aztán egy barcikai helyzet, majd bő tíz perc után Pascal révén barcikai gól adta meg az alaphangot. A Kisvárda – kooperációs együttműködés révén Kazincbarcikán szereplő – támadója harmadik meccsén a harmadik gólját ért el, miután egy labdaszerzést követően Gresó passzából, kapásból a jobb felsőbe lőtt 11 méterről.

Innentől azonban alábbhagyott az iram, mezőnyjáték folyt leginkább, egyik csapat sem tudott veszélyes helyzetet kialakítani. Az ivószünet után valamelyest megélénkült a játék, de így is leginkább a bedobások és a játékvezető által minden játékhelyzetben megkövetelt fegyelem szolgáltatta a beszédtémát a szurkolók között.

A második félidő is hasonlóképp indult, az 57. percben mindkét együttes cserélt, az események pedig felpörögtek, két perccel később a hazaiak újabb gólt szereztek, ezúttal Gresó Mátyás volt egy szép támadást, Babják remek ütemű indítását követően eredményes. A következő percekben a Vegyész akár lezárhatta volna a meccset, ám ez apróbb pontatlanságok miatt nem így alakult, a csereként pályára lépő Kirchner Krisztián pedig szépségdíjas góllal szépített.

A hajrára így nyílttá vált a mérkőzés, jóllehet a Kozármisleny nem tudott már igazán veszélyes helyzetet kialakítani az ifjú Lipóczi kapuja előtt, így kijelenthető, hogy a KBSC megérdemelten tartotta otthon a három pontot, és folytatja kitűnő szériáját, míg a mislenyiek abban reménykedhetnek, hogy a következő fordulóban – végre-valahára hazai pályán – megszerzik első pontjukat, pontjaikat. Ez azonban már nem Czuczi Mátyás vezetésével fog megtörténni, a fiatal tréner ugyanis a meccs után bejelentette: már az előző estén benyújtotta lemondását a Kozármisleny vezetőségének, így távozik a csapattól, amellyel ez év tavaszán emlékezetes menetelést produkált, ám a most futó szezont négy meccsen négy vereséggel kezdte. 2–1