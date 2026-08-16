Nem indult jól a Maresca-korszak: az Arsenal hármat vágott a Manchester Citynek az angol Szuperkupában

ANGOL SZUPERKUPA

Arsenal–Manchester City 3–0 (2–0)

Cardiff, Principality Stadium, 58 056 néző. Vezette: Barrott

ARSENAL: Raya – White, Gabriel, Mosquera, Calafiori (Hincapié, 60.) – Bruno Guimaraes (Rice, a szünetben), Lewis-Skelly (Zubimendi, 75.), Ödegaard (Eze, 84.) – Madueke (Saka, 60.), Havertz (Gyökeres, 75.), Colisz. Vezetőedző: Mikel Arteta

MAN. CITY: Donnarumma – Xusanov, Días, Gvardiol, O'Reilly (Guehi, 54.) – Kovacic (Nico, 79.), Anderson (Lewis, 60.) – Semenyo, Foden (Cherki, 60.), Doku (Grealish, a szünetben) – Haaland (Marmus, 54.). Vezetőedző: Enzo Maresca

Gólszerző: Calafiori (1.), Havertz (28.), Ödegaard (48.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Angliában hagyományosan a bajnok és az FA-kupa győztese játssza az idénynyitónak tekinthető Szuperkupa-mérkőzést. Az Arsenal és a Manchester City az elmúlt fél évtized nagy részében uralta az angol klubfutballt, vasárnap mégis mindössze másodszor találkoztak ezen a színtéren ebben az időszakban, összességében pedig negyedszer. Ennek elsősorban az az oka, hogy az Arsenal sikerei idén májusig inkább azt tükrözték, hogy szorongatták a Cityt a bajnokságban, nem pedig azt, hogy megnyerték volna az FA-kupát. Amikor legutóbb összecsaptak, 2023-ban a manchesteriek mindent megnyertek az idényben, az „ágyúsok” pedig bajnoki ezüstérmesként kvalifikáltak. Más kérdés, hogy az 1–1-re végződött meccset végül az Arsenal nyerte meg tizenegyesekkel, sőt, a 2020-as években a fővárosiaknak volt több Szuperkupa-sikere, 2020-ban ugyanis szintén ők nyertek, miközben a City csak egyszer, 2024-ben hódította el a díszes tálat. Mi több, a három korábbi párharcukból minden alkalommal az Arsenal került ki győztesen – 1935-ben 4:0-ra, 2015-ben pedig 3–0-ra nyert a piros-fehér alakulat az említett 2023-as találkozó mellett.

A vasárnapi mérkőzés természetesen már egy teljesen új fejezetet nyitott a felek rivalizálásában, és hiába hajlamosak sokan legyinteni az idénynyitóra, mindkét menedzser bivalyerős összeállításban küldte pályára a saját csapatát. A City élére Pep Guardiola távozását követően kinevezett Enzo Maresca a nyári felkészülési meccseken egyetlen játékosát sem szerepeltette azok közül, akik legalább vb-negyeddöntőt játszottak, most viszont egyből a kezdőbe nevezte Nico O’Reilly-t, Jeremy Dokut, Erling Haalandot és az új rekordigazolást, Elliot Andersont. Nem meglepő módon, a fél lábbal már a Barcelonánál lévő, és hátműtét után lábadozó Rodri nem került a nevezettek közé. A túloldalon, Mikel Arteta szintén bedobta a mély vízbe két fő nyári szerzeményét, Bruno Guimaraest és Hrisztosz Coliszt, viszont kihagyta a kezdőből a Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Zubimendi triót, akik a vb-szereplés óta még egyetlen percet sem játszottak.

Riccardo Calafiori hamar vezetést szerzett az Arsenalnak (Fotó: Getty Images)

A társaknak sem kellett egy perc, és máris megszerezték a vezetést, igaz, a City védelme alaposan belealudt a kezdésbe, főleg Rúben Dias, aki nemcsak lemaradt az üres térbe bemozgó Riccardo Calafioriról, de nem is igazán támadta az olaszt, aki tíz méterről kilőtte a jobb sarkot. Érdekes módon a hidegzuhany sem hatott ébresztőként a kék-fehérekre, és bár az Arsenal nem hengerelt, még bőven a szünet előtt megduplázta az előnyét: Colisz visszafejelt labdáját Kai Havertz a megint csak elmélázó Rúben Dias mellől fejelte a kapuba, öt méterről.

Az addig szinte semmi sem mutató City a félidő hajrájában villant meg először, de előbb Haaland lőtt David Rayába tizenegy méterről, majd Jérémy Doku közeli lövésébe vetődött bele önfeláldozón Ben White, így a labda a léc felett szállt ki szögletre. A félidő legvégén az Arsenal lezárhatta volna a meccset, de Martin Ödegaard estében leadott lövésénél Josko Gvardiol szinte a gólvonalról vágta ki a labdát.

Martin Ödegaard állította be a 3–0-s végeredményt (Fotó: Getty Images)

De ami késik, nem múlik! Alig kezdődött el a második játékrész, Colisz passzával Ödegaard betört a védők közé – Gvardiolt megelőzve –, majd Gianluigi Donnarummát is elfektetve, kényelmesen belsőzött közelről a kapu jobb oldalába. A gól végképp eldöntötte a mérkőzés kimenetelét, csakhogy még szinte egy komplett félidőt kellett lejátszani, ami természetesen a Citynek fájt inkább.

Nem is sorjáztak a helyzetek, hiszen egyik fél sem kockáztatott semmit, nehogy megsérüljön valaki. Raya azért védhetett két alkalommal – előbb Rayan Cherki, majd Antoine Semenyo lövését hárította – a túloldalon pedig Bukayo Saka küldte ígéretes helyzetből a lelátóra a labdát, az eredmény azonban már nem változott.

Az idény első trófeája tehát a bajnok Arsenalé, amely az egymás elleni Szuperkupa-mérkőzéseken negyedszer is legyőzte a Cityt, és egyértelműen jelezte, hogy az új idényben ki a bajnoki cím első számú favoritja! 3–0