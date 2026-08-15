Potya gól után döntetlenre kapaszkodott vissza a DVTK



LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–FC AJKA 1–1 (0–1)

Miskolc, DVTK Stadion, 2102 néző. Vezette: Iványi Gábor (Juhász Bálint, Vargha Tamás)

DVTK: Gróf – Farkas R. (Krone, 67.), Szatmári, Tamás M., Bokros – Holdampf, Bényei (Kovalenko, 75.) – Molnár G., Vass L., Mucsányi Márk (Gálfi, 84.) – Babinszky (Borvető, a szünetben). Vezetőedző: Takács Péter

AJKA: Simon B. – Tóth G. (Kopácsi, 26.; Szarka, 84.), Bacsa B., Tar, Papp M. – Csizmadia Z., Németh E. – Mohos (Doncsecz, 67.), Szabó B., Artner D. – Pintér F. (Csóka, 84.). Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: Mucsányi Márk (74.), ill. Szabó B. (45+2.)

MESTERMÉRLEG

Takács Péter: – A második játékrésszel elégedett vagyok, de az elsőben tudásunk alatt teljesítettünk, azt a félidőt odaadtuk az ellenfélnek. De nem szabad csüggednünk, mert olyan erőt mutattunk a második negyvenöt percben, amire lehet építeni.

Gaál Bálint asszisztensedző: – Amit elterveztünk, az működött az első félidőben. A másodikban kicsit indokolatlanul visszahúzódtunk, és a Diósgyőrnek sikerült egyenlítenie, abban a periódusban megérdemelten. Nekünk is voltak lehetőségeink arra, hogy eldöntsük a meccset, nem sikerült, de tudjuk, hogy hol a helyünk. Értékes pontot szereztünk, igazságos döntetlen született.

Molnár Gábor az ajkaiak szorításában (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés első félidejében meglehetősen kevés helyzet adódott. Ez a játékrész kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapatnak voltak kisebb lehetőségei, illetve Babinszky Bencének egy ziccere, amelynél Simon Barnabás hárított. Az első felvonás ráadásában Szabó Bence szerzett szépségdíjas gólt a kezdőkörből, miután észrevette, hogy Gróf Dávid kint áll a kapujából, és kitűnő megoldással a gólvonalon túlra ívelte a labdát.

Az első félidő végén hátrányba került Babinszky Bence (7) és csapata (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)

A második félidőben a DVTK sokat tett az egyenlítésért, majd miután ez Mucsányi Márk remek lövésével sikerült, a győzelemért is, de közben az FC Ajka sem tett le arról, hogy újabb találatot érjen el. Összességében a szurkolók izgalmas mérkőzést láthattak, amely igazságos döntetlennel ért véget. 1–1