Önfeledt ünneplés helyett menekülés a hőség elől – Függetlenség Napja Philadelphiában



Csattanás, majd puffanás hangjára kapta fel a fejét a philadelphiai városháza környékén sétálgató tömeg. Egy autós túl későn vette észre, hogy a jelzőlámpa pirosra váltott, hirtelen nagyot fékezett, aminek következtében nekiszaladt a mögötte jövő kocsi, amelynek a csomagtérajtajába egy motoros csapódott bele. Szerencsére senki sem sérült meg. Nem sokkal később egy buszsofőr kezdett el fékezni túl későn egy zebránál, kis híján elgázolva egy gyalogost. Mindkét esetben a sofőrök a pokoli hőségből adódó figyelemhiányukra panaszkodtak. Ez korántsem volt alaptalan: Philadelphiát napok óta negyven fokhoz közeli meleg sújtja, az időjárás pedig a függetlenség napján sem volt kegyes a városhoz.

Philadelphia kiemelten fontos helyszíne az Egyesült Államok történelme legszimbolikusabb pillanatának: a függetlenségi háború idején, 1776-ban a Nagy-Britanniától elszakadni kívánó 13 gyarmat képviselői itt gyűltek össze a második kontinentális kongresszusra, amely során megfogalmazták, majd július 4-én kihirdették a függetlenségi nyilatkozatot.

Fotó: Getty Images

A „Philadelphia vendégül látja az Egyesült Államokat” elnevezésű rendezvénysorozatra minden évben tömegek utaznak a Pennsylvania állam keleti szélén található nagyvárosba. Ilyenkor koncertek, történelmi kiállítások, filmvetítések, előadások, politikai beszédek, katonai bemutatók várják a látogatókat, a nap pedig ünnepi tűzijátékkal zárul. Idén különösen nagy ünnepségsorozatot terveztek, mert a nyilatkozat kiadásának 250. évfordulója érkezett el. Sokaknak azonban csalódniuk kellett: a hőség miatt a szabadtéri rendezvényeket lemondták.

Fájdalmasan érintette ez azokat, akik nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy eljussanak július 4-re Philadelphiába. Voltak fiatalok, akik hosszú heteken át készültek, hogy egy-egy zenés vagy táncos produkcióval felléphessenek egy szabadtéri színpadon. Tudni olyanokról is, akik süteményeket árultak és így gyűjtötték össze az utazási költséget.

A szabadság harangja (Fotó: Wikipedia)

Rengetegen már hónapokkal ezelőtt lefoglalták a repülőjegyüket, illetve szállásukat. Akik már nem tudták ezeket visszamondani és sajnálták volna, ha kárba vész a pénzük, azok a nehezen elviselhető időjárás ellenére elutaztak a „testvéri szeretet városába”. Ők a sűrűn sorakozó felhőkarcolók árnyékában, illetve vendéglátóhelyeken és múzeumokban igyekeztek elbújni a hőség elől. Hosszú sorok kígyóztak a város ikonikus látnivalója, a „szabadság harangja” előtt. Egy népszerű legenda szerint a függetlenségi nyilatkozat kihirdetését megelőzően kongatták meg, ám valójában homályos, volt-e bármilyen szerepe a függetlenségi háború idején.

Nevét a harangba öntött, a Leviták könyvében szereplő ószövetségi idézet után kapta: „Hirdessetek SZABADSÁGOT a földön, annak minden lakójának” – szól az írás.

A nagy rendezvények lemondásával a legnagyobb tömeget megmozgató esemény a városban a világbajnokság Paraguay-Franciaország nyolcaddöntője lett, a mérkőzés felvezetéseként ünnepséggel is várták a stadionba érkező drukkereket.

A szurkolók nagy része napközben hasonló programot választott magának, mint az ünneplő amerikaiak többsége: próbált menedéket keresni a forróság elől. Hideg italok társaságában természetesen beindult a paraguayiak és a franciák között egymás békés ugratása és a harsány tippelés a mérkőzés eredményére. A legelhivatottabbak persze a tűző napon is rá-rákezdtek egy-egy rigmusra, a legtöbben azonban csak a stadionhoz vezető metróúton, illetve az arénához közeledve kezdtek kántálni-énekelni.

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