Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Dzeko a kieséses szakasz eddigi legidősebb mezőnyjátékosa

2026.07.02. 13:01
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Edin Dzeko már 151-szeres válogatott (Fotó: Getty Images)
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rekord foci vb 2026 bosnyák labdarúgó-válogatott legidősebb Edin Dzeko
A bosnyák Edin Dzeko lett az első 40 év feletti mezőnyjátékos, aki a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszában pályára lépett.

A csatár 40 éves és 106 napos korában volt kezdő a válogatottban azon a magyar idő szerint csütörtök hajnali mérkőzésen, amelyet Bosznia-Hercegovina az Egyesült Államokkal vívott és veszített el 2–0-ra a nyolcaddöntőbe jutásért, San Franciscóban.

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A hajrában Malik Tillman szabadrúgása döntötte el a meccset, a társházigazda Belgiummal találkozik a vb-nyolcaddöntőben.

A korosztályos rekordot Peter Shilton, az angol válogatott korábbi kapusa tartja, aki 40 évesen és 292 naposan játszott az 1990-es világbajnokság bronzmérkőzésén.

A vonatkozó csúcs vélhetően nem sokáig fog élni, mivel Cristiano Ronaldo minden bizonnyal játszik Horvátország ellen a péntek hajnali meccsen, amikor is a portugálok veterán sztárja 41 éves és 147 napos lesz.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0 (1–0)

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