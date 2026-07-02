Vb 2026: Dzeko a kieséses szakasz eddigi legidősebb mezőnyjátékosa

A csatár 40 éves és 106 napos korában volt kezdő a válogatottban azon a magyar idő szerint csütörtök hajnali mérkőzésen, amelyet Bosznia-Hercegovina az Egyesült Államokkal vívott és veszített el 2–0-ra a nyolcaddöntőbe jutásért, San Franciscóban.
A korosztályos rekordot Peter Shilton, az angol válogatott korábbi kapusa tartja, aki 40 évesen és 292 naposan játszott az 1990-es világbajnokság bronzmérkőzésén.
A vonatkozó csúcs vélhetően nem sokáig fog élni, mivel Cristiano Ronaldo minden bizonnyal játszik Horvátország ellen a péntek hajnali meccsen, amikor is a portugálok veterán sztárja 41 éves és 147 napos lesz.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0 (1–0)