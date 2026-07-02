Vb 2026: Dzeko a kieséses szakasz eddigi legidősebb mezőnyjátékosa

A korosztályos rekordot Peter Shilton, az angol válogatott korábbi kapusa tartja, aki 40 évesen és 292 naposan játszott az 1990-es világbajnokság bronzmérkőzésén.

A vonatkozó csúcs vélhetően nem sokáig fog élni, mivel Cristiano Ronaldo minden bizonnyal játszik Horvátország ellen a péntek hajnali meccsen, amikor is a portugálok veterán sztárja 41 éves és 147 napos lesz.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0 (1–0)