Balogun gólt lőtt, majd pirosat kapott, de az USA tíz emberrel is felülmúlta a bosnyákokat

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0 (1–0)

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 827 néző. Vezette: Raphael Claus (brazil)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson – Tillman, T. Adams – Dest (Berhalter, 87.), McKennie (G. Reyna, 90+5.), Pulisic (Pepi, 88.) – Balogun. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Katic (Memic, 75.), Radeljic, Muharemovic – Dedic, Gigovic (Bajraktarevic, 51.), Sunjic (Tahirovic, 51.), Kolasinac (Tabakovic, 75.) – Alajbegovic – Dzeko (Mahmic, 51.), Demirovic. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Gólszerző: Balogun (45.), Tillman (82.)

Kiállítva: Balogun (64.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Elsőként Kanada, aztán Mexikó is továbbjutott a társházigazdák közül, így harmadikként az Egyesült Államokon volt a sor. Az amerikaiak 46 hellyel előrébb állnak a FIFA-világranglistán, mint Bosznia-Hercegovina, így Mauricio Pochettino együttesénél elvárás volt a továbbjutás.

Az első helyzet ezzel szemben a bosnyákok előtt adódott, Ermedin Demirovic lőtt 16 méterről a kapu közepe felé, de Matt Freese szögletre ütötte a labdát. A sarokrúgás is veszéllyel kecsegtetett, bal oldalról Kerim Alajbegovic kapura tekert, Freese-nek kellett ismét nagyot védenie. Negyedóra után jött az első hazai helyzet, Antonee Robinson előkészítését követően azonban Folarin Balogun kapu fölé lőtt a tizenegyespont környékéről. Három perccel később már Robinson lőtt. miután Weston McKennie jobbról középre ívelt, de Nikola Vasilj jól vetődött ki, és mentett.

Balogun (20) a 45. percben már szabályos gólt szerzett (Fotó: Getty Images)

A 31. percben már összejött a gól, Balogun becsapta Amar Dedicet, viszont hiába talált a hálóba, a VAR jelzett, bár sok szurkoló nem értette, maradt a gól nélküli döntetlen. A szünet előtt aztán csak sikerült... Malik Tillmann akarta kiugratni Balogunt, egy bosnyák védő becsúszott, így a labda pont Balogunhoz pattant, aki 13 méterről a kapus lábai között a kapu közepébe gurított. Sőt, majdnem jött még egy gól a félidő előtt, de Dest továbbcsúsztatott labdáját Balogun a lécre pörgette öt méterről.

Az első félidőben hős volt, a másodikban antihős lett a Monaco csatára. A 61. percben Balogun megtaposta Tarik Muharemovic bokáját, háromperces videobírózás után pedig piros lapot kapott. Nem kellett sokat várni az első emberelőnyös helyzetre, Demirovic lőtt 13 méterről, de Freese fogta a labdát.

Gólja után piros lapot kapott Balogun (Fotó: Getty Images)

A 79. percben szép támadás után Pulisic talált a hálóba, de les miatt ez is érvénytelen lett. A hajrában az emberhátrány ellenére eldöntötte a meccset az amerikai válogatott: Tillman lőtt egy szabadrúgást 18 méterről a kapu jobb oldalába, ebben Vasilj kapus is benne volt. Az Egyesült Államok tíz emberrel is menedzselte a kétgólos előnyt, továbbjutott a legjobb 16 közé, ahol Belgiummal csap össze. 2–0

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AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: 25 Chris Brady (Chicago Fire), 24 Matt Freese (New York City), 1 Matt Turner (New England Revolution)

Védők: 18 Max Arfsten (Columbus Crew), 2 Sergino Dest (PSV – Hollandia), 16 Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), 22 Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), 13 Tim Ream (Charlotte), 3 Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), 5 Antonee Robinson (Fulham – Anglia), 12 Miles Robinson (Cincinnati), 23 Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország), 6 Auston Trusty (Celtic FC – Skócia)

Középpályások: 11 Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), 4 Tyler Adams (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), 8 Weston McKennie (Juventus – Olaszország), 15 Cristian Roldan (Seattle Sounders), 17 Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), 26 Alejandro Zendejas (América – Mexikó)

Támadók: 20 Folarin Balogun (AS Monaco – Franciaország), 9 Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), 10 Christian Pulisic (AC Milan – Olaszország), 7 Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Németország), 21 Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország), 19 Haji Wright (Coventry City – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), 1 Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), 22 Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország)

Védők: 7 Amar Dedic (Benfica – Portugália), 3 Dennis Hadzikadunic (Sampdoria – Olaszország), 18 Nikola Katic (Schalke 04 – Németország), 5 Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), 24 Arjan Malic (Sturm Graz – Ausztria), 4 Tarik Muharemovic (Sassuolo – Olaszország), 2 Nihad Mujakic (Gaziantep – Törökország), 21 Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország)

Középpályások: 19 Kerim Alajbegovic (RB Salzburg – Ausztria), 20 Esmir Bajraktarevic (PSV – Hollandia), 13 Ivan Basic (Asztana – Kazahsztán), 17 Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország), 8 Armin Gigovic (Young Boys – Svájc), 16 Amir Hadziahmetovic (Hull City – Anglia), 26 Ermin Mahmic (Slovan Liberec – Csehország), 15 Amar Memic (Viktoria Plzen – Csehország), 14 Ivan Sunjic (Pafosz – Ciprus), 6 Benjamin Tahirovic (Bröndby – Dánia)

Támadók: 9 Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), 10 Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart – Németország), 11 Edin Dzeko (Schalke 04 – Németország), 25 Jovo Lukic (Universitatea Cluj – Románia), 23 Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach – Németország)

Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez