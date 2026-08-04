Edin Dzeko hosszabbított a Schalkéval

A 40 éves középcsatár kedden csatlakozik a kerethez, miután hazáját képviselte az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezett világbajnokságon.

Dzeko januárban érkezett a Schalkéhoz az olasz Fiorentinától, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a klub feljutott az élvonalba: 11 mérkőzésen hat gólt szerzett és hat gólpasszt adott.

„Edin valami különlegeset hozott a Schalke 04 életébe a klubnál töltött első négy és fél hónapja alatt. Kulcsjátékos és közönségkedvenc volt, személyisége révén pedig a pályán és azon kívül is mindig példát mutatott. Ezért hiszünk abban, hogy a Bundesligában is segítségünkre lehet” – mondta Youri Mulder szakmai igazgató.

„Amióta télen a Schalkéhoz kerültem, egy fantasztikus csapat tagja lehettem, és megtapasztalhattam a szurkolók hihetetlen támogatását. A Bundesligába való feljutás pályafutásom egyik fénypontja, egyszerűen hihetetlen volt. A labdarúgás egész életemben boldoggá tett és hajtott előre. Még mindig éhes vagyok a sikerre, és a Bundesligában is segíteni szeretném a csapatunkat” – mondta Dzeko, aki korábban a Wolfsburg, a Manchester City, az AS Roma, az Internazionale és a Fenerbahce játékosa is volt.