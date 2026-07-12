Nemzeti Sportrádió

Messi Roberto Baggiónak ajándékozta a vb-negyeddöntőben viselt mezét

2026.07.12. 15:17
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Lionel Messi Roberto Baggiónak adta a mezét (Fotó: facebook.com/robertobaggioofficial)
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Lionel Messi foci vb 2026 Roberto Baggio
A címvédő argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Lionel Messi a Svájc ellen hosszabbításban 3–1-re megnyert világbajnoki negyeddöntőben viselt mezét az olasz Roberto Baggiónak ajándékozta.

„Köszönöm, Leo, az értékes ajándékodat és a szeretetedet. Nagyon szeretlek, barátom” – írta közösségi oldalán az olaszok korábbi világklasszisa, Roberto Baggio aki egy képet is közzétett, melyen együtt tartják Lionel Messi 10-es számú felsőjét.

Az 59 éves Baggio és a nyolcszoros aranylabdás Messi 2010-ben ismerkedett meg a spanyol Josep Guardiola révén, aki akkor a Barcelona vezetőedzője volt, korábban pedig játékosként együtt futballozott az 1993-ban szintén Aranylabdát nyerő Baggióval a Bresciában.

A vb-ken 1990-ben bronz-, 1994-ben pedig ezüstérmes Baggio a helyszínen, Kansas Cityben tekintette meg az Argentína–Svájc találkozót, majd a meccs után az öltözőben kapta meg az értékes ruhadarabot.

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