Messi Roberto Baggiónak ajándékozta a vb-negyeddöntőben viselt mezét

„Köszönöm, Leo, az értékes ajándékodat és a szeretetedet. Nagyon szeretlek, barátom” – írta közösségi oldalán az olaszok korábbi világklasszisa, Roberto Baggio aki egy képet is közzétett, melyen együtt tartják Lionel Messi 10-es számú felsőjét.

Az 59 éves Baggio és a nyolcszoros aranylabdás Messi 2010-ben ismerkedett meg a spanyol Josep Guardiola révén, aki akkor a Barcelona vezetőedzője volt, korábban pedig játékosként együtt futballozott az 1993-ban szintén Aranylabdát nyerő Baggióval a Bresciában.

A vb-ken 1990-ben bronz-, 1994-ben pedig ezüstérmes Baggio a helyszínen, Kansas Cityben tekintette meg az Argentína–Svájc találkozót, majd a meccs után az öltözőben kapta meg az értékes ruhadarabot.