TCR World Tour: Michelisz ötödik az első portugáliai vesenyen

Az egyéni vb-összetett élére álló Mikel Azcona várhatta az élről a piros lámpák kialvását az első portugáliai versenyen. A spanyol mellől a címvédő Yann Ehrlacher rugaszkodhatott el, míg a második soron Ma Csing-hua és Santiago Urrutia osztozott, így a Hyundai spanyolja mögül három Geely Cyan Racing-pilóta vágott neki a futamnak. A magyar induló, Michelisz Norbert eközben a kilencedik rajtkockából kívánt előrébb lépni.

Ehrlacher azonnal az élre állt a rajtnál, míg Azcona a második helyre szorult vissza. Az első kettős mögött változatlan sorrendben jött el Ma és Urrutia, míg az ötödik pozícióba Jimmy Clairet lépett előre. Hatodikként Aurélien Comte fordult el, majd Viktor Andersson, Jenson Brickley és Michelisz sorakozott az első kilenc helyen, vagyis a magyar megtartotta a rajtpozícióját.

Míg Ehrlacher nem tudta leszakítani magáról Azconát, a harmadik Ma lemaradása néhány kör után már közel három másodperc volt. A harmadik körben azonban Mathieu Casalonga nullázta a kialakult különbségeket, hiszen pályára kellett küldeni a biztonsági autót, miután az Audival beleszállt a szalagkorlátba.

A korlátozást az ötödik kör végén oldották fel, aminek következtében a versenyirányítás a tizedik körig tolta ki a joker-körök felhasználását. Ehrlacher maradt az élen az újraindítás után, s mögötte változatlan sorrendben jött el az első tízes. Michelisz a hetedik körben úgy döntött, hogy ellövi a joker-kört, így átmenetileg egy helyet vesztett Thed Björkkel szemben.

Az élbolyban eközben Urrutia és Ma cserélt pozíciót egymással, míg Azcona a nyolcadik körben használta fel az első joker-kört, és ékelődött be a kettős közé. A következő körben aztán jött az újabb baleset: Björk és Clairet akadt össze, s az incidens miatt újra pályára kellett küldeni a safety cart. Ez több szempontból is előnyös volt Michelisz számára, hiszen úgy lépett előre a hatodik pozícióba, hogy előtte volt olyan pilóta, aki még nem használt fel egy joker-kört sem.

Az újraindítást Ehrlacher várta az élről, mögötte Azcona, Urrutia, Ma és Comte sorakozott az első ötösben. A korlátozás a 12. kör végén ért véget, ekkor még négy kör volt hátra a futamból. Ehrlacher jól jött el, és sikerült azonnal közel 2 másodperc előnyre szert tennie, és bár Azcona mögött tért vissza joker-kör ellövése után, az élre álló spanyol még tartozott egy joker-körrel.

A spanyol pilóta az utolsó előtti körre hagyta, és Ehrlacher mögött másodikként jött vissza, ráadásul védekezésre is kényszerült Urrutiával szemben. Azcona végül kitartott a második helyen, mint ahogyan Ehrlacher is az élen, így a francia győzelmével zárult az első futam. A dobogó alsó fokára Urrutia állhatott fel, míg az első ötöst Ma és Michelisz tette teljessé.

Comte a hatodik pozícióba szorult vissza a joker-kör felhasználása után, majd Andersson, Brickley, Manuel Fernandes és Enzo Gianfratti tette teljessé a top 10-et.

Folytatás 18 óra 5 perckor a második versennyel.

A világbajnokság állása hét verseny után

1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 216 pont

2. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 210 pont

3. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 168 pont

4. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 168 pont

5. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 147 pont

6. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 143 pont





