Svédország nyerte meg a női röplabda Európa-ligát

A svéd válogatott nyerte meg a női röplabda Európa-liga döntőjét azzal, hogy az idegenbeli visszavágón is 3:2-re legyőzte Szlovéniát.
A skandináv együttes, melynek másodedzője Tóth Gábor, a hazai sikerét követően rosszul kezdett Ljubljanában, ugyanis simán elvesztette az első két szettet, utána viszont magára talált és egyenlített. Az aranyéremről döntő utolsó felvonásra is megmaradt az északiak lendülete, így két ötjátszmás sikerrel diadalmaskodtak.
A magyarok bronzérmesként zártak a sorozatban, miután az elődöntőben előbb hazai pályán 3:2-re, majd Örebróban 3:1-re maradtak alul a későbbi bajnok ellen.
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