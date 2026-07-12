Svédország nyerte meg a női röplabda Európa-ligát

A skandináv együttes, melynek másodedzője Tóth Gábor, a hazai sikerét követően rosszul kezdett Ljubljanában, ugyanis simán elvesztette az első két szettet, utána viszont magára talált és egyenlített. Az aranyéremről döntő utolsó felvonásra is megmaradt az északiak lendülete, így két ötjátszmás sikerrel diadalmaskodtak.

A magyarok bronzérmesként zártak a sorozatban, miután az elődöntőben előbb hazai pályán 3:2-re, majd Örebróban 3:1-re maradtak alul a későbbi bajnok ellen.