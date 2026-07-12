Ilyen 1990 óta nem történt a világbajnokságokon!

A labdarúgó-világbajnokságok történelmében legutóbb 1990-ben fordult elő, hogy a torna legjobb négy csapata közé csak olyan válogatott jutott, amely korábban már volt világbajnok. Akkor Olaszország, Argentína, Anglia és az NSZK szerepelt az elődöntőben, míg most Spanyolország, Franciaország, Argentína és Anglia.

Ezt leszámítva még egyszer, 1970-ben fordult elő ugyanilyen eset, akkor Uruguay, Brazília, Olaszország és az NSZK jutott a legjobb négy közé.