Molnár Attila: Az út felén már túl vagyunk

Októberben lesz egy éve, hogy Molnár Attila Hollandiában készül a világszerte elismert svájci edző, Laurent Meuwly irányításával, az előrelépés pedig látványos: februárban, Ostravában fedett pályás Európa-csúcsot futott (45.01), márciusban hatodik lett a fedett pályás világbajnokságon, júniusban pedig életében először Continental Tour Gold-versenyt nyert.

„Eddig is mindent a profi sportnak rendeltem alá, de most már tudatosabban hangolok össze mindent, már nem oltja ki semmi egymást. Eddig azt hittem, hogy mindent kihoztam magamból, de itt kint kiderült, hogy nem, vannak még újabb szintek előttem, sokkal szisztematikusabban csinálunk mindent, és kezdem megszokni” – fogalmazott fedett pályás Európa-bajnok sprinterünk.

Idén augusztus 10. és 16. között rendezik az Európa-bajnokságot Birminghamben, ahol Molnár szerint 44.5-ös idő kell majd az éremhez, de nem akar jósolni, hogy mire lehet képes a kontinensviadalon. Szerinte nagyon kell figyelni a két brit futóra, az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok Matthew Hudson-Smithre és az összetett Gyémánt Liga-győztes Charlie Dobsonra, akik amúgy is nagyon erős futók, ráadásul hazai közönség előtt versenyeznek majd.

„Remélem, jót jelent, hogy június első felében ilyen jó időt futok, és nem túl korai. A nyomás nőtt rajtam az Eb-arany óta, de szerintem jól viselem, és ha a pályára lépek, továbbra is mindent kizárok – tette hozzá Molnár Attila. – A pályán kívül pedig egyéni probléma, ki hogyan birkózik meg az elvárással, én igyekszem továbbra is pozitív irányba terelni, mert kifejezetten szeretem, ha teljesíteni kell, és ha valaki napját esetleg szebbé teszem vele, akkor már megérte!”

Az FTC atlétája egyre közelebb van ahhoz, hogy a 45 másodperces mérföldkő után ő legyen az első magyar, aki áttöri a 44 másodperces álomhatárt is, ami már nagyon magas szint, a világon csak kevesen képesek rá. Most azonban már reális esélyt lát arra, hogy sikerüljön, igaz, mindennek össze kell állnia ehhez.

Molnár Attila 2023 óta tízszer döntött magyar csúcsot szabadtéren és fedett pályán, és mivel utóbbin szerzett Európa-bajnoki aranyérmet és futott kontinentális csúcsot, egyelőre úgy érzi, a kanyarvételeivel több trükköt tartogató fedett pálya jobban fekszik neki, de a szabadtéri versenyzés is egyre közelebb áll a szívéhez – a kettő között már látványosan szűkül az olló.