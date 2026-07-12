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Ilyen volt a hangulat Julian Álvarez gólja után a szurkolói zónákban – videó
T. Z.
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2026.07.12. 17:01
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Címkék
foci vb 2026
Julian Álvarez
Argentína
foci vb 2026
Julian Álvarez
Argentína
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