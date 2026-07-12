Hej, amikor Zidane labdázásra használta a fejét! – vb-időutazás videókkal

1966: FRANZ BECKENBAUER KÉT GÓLLAL MUTATKOZIK BE A VILÁGBAJNOKSÁGON

Az előző napi egymeccses nyitány után három mérkőzéssel folytatódott az angliai világbajnokság. Két volt világbajnok és egy Európa-bajnok is pályára lépett, úgyhogy nem lehetett panasz a július 12-i programra.

A brazilok természetesen a címvédés szándékával érkeztek Angliába, és bár a 3. csoport nyitányán győzelemmel mutatkoztak be a bolgárok ellen, esélyeik megcsappanni látszottak. VIDEÓ ITT!

Az igen kemény csatában megsérült ugyanis az egyik gól szerzője, Pelé, az 1958-as vb hőse (a másik, a szebbik gólt Garrincha lőtte, Peléhez hasonlóan szabadrúgásból). A brazilok 1962-ben már megmutatták, képesek a sérült Fekete Gyöngyszem nélkül vb-aranyat nyerni, de érthető okokból nem vágytak még egy ilyen tornára.

Látták a jövőt: Beckenbauer és Haller a meccs előtti címlapon

Az egy vb-aranyat már szintén őrző NSZK az előző tornán még csak legyőzte Svájcot, ezúttal már valósággal a talajba gyalulta. A 2. csoportban regisztrált fölényes győzelem egyik fő letéteményese a kilencedik válogatott mérkőzésénél tartó, mindössze húszesztendős, akkoriban még a középpályán ténykedő Franz Beckenbauer volt, aki – Helmut Hallerhez hasonlóan – kétszer talált a kapuba. A később játékosként és szakvezetőként is világbajnok „Ferenc Császárhoz” hasonlóan ez volt a világbajnoki bemutatkozása a németeket irányító Helmut Schönnek is, aki 1978-as leköszönéséig összesen 25 vb-meccsen dolgozott szövetségi kapitányként, és ezzel rekorder volt egészen 2026-ig. VIDEÓ ITT!

Ugyanezen a napon, a 4. csoportban játszotta le első világbajnoki mérkőzését a Koreai NDK válogatottja, és ahogyan egy csoportutolsó-jelölttől elvárható, simán kikapott az 1960-ban Európa-bajnok, 1964-ben Eb-ezüstérmes Szovjetuniótól. A szovjeteknél Eduard Malofejev kétszer talált a kapuba. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Sheffield NSZK–Svájc 5:0 Liverpool Brazília–Bulgária 2:0 Middlesbrough Szovjetunió–Észak-Korea 3:0 VB 1966, ANGLIA – JÚLIUS 12.

Az örökkévalóságnak

1998: ZIDANE KÉT GÓLT FEJEL, FRANCIAORSZÁG ELŐSZÖR VILÁGBAJNOK

Harmadszor állítottak ki játékost a házigazda francia válogatottból az 1998-as tornán, és ahogyan a csoportban Szaúd-Arábia, majd az elődöntőben a horvátok ellen, úgy ezúttal, a brazilokkal szemben is szerencsét hozott a kényszerű létszámcsökkentés Aimé Jacquet legénységének.

Ami azért sem mellékes, mert július 12-én már a finálét vívták a Stade de France-ban. Hozzá kell tenni, amikor Marcel Desailly megkapta a piros lapot a 68. percben, Franciaország már 2–0-ra vezetett.

Nem kis meglepetés volt ez, hiszen dacára a „kékek” házigazdai státuszának és addig látott jól szervezett játékának, a szakértők inkább a címvédő Brazíliát tartották esélyesnek az aranyéremre.

Valamelyest árnyalódott a kép, amikor a döntő kezdőrúgása előtti órában Ronaldo gyors egymásutánban ki-, majd bekerült a brazil kezdő tizenegybe. Mi történhetett? Mint kiderült, a kiváló formában lévő csatár epilepsziás rohamra emlékeztető tüneteket produkált a meccs előestéjén, és Mário Zagallo szövetségi kapitány orvosi tanácsra nem kívánta szerepeltetni.

Akkor még elúszott az ötödik vb-cím; Dunga a Placar címlapján

Ronaldo azonban játszani akart, így játszott is, ám egyáltalán nem emlékeztetett korábbi önmagára. A francia védelem többé-kevésbé úgy is kikapcsolta a játékból, hogy közepén az eltiltott Laurent Blanc helyett Frank Leboeuf játszott párban Desaillyjal.

A meccs hőse Zinédine Zidane volt, aki az első félidőben – hol volt még a 2006-os döntő, Berlin lefejelős borzalma! – kétszer is a brazilok kapujába fejelt. Nem sokkal a lefújás előtt, egy tanítani való ellencsapás végén Emmanuel Petit állította be a végeredményt. VIDEÓ ITT! Hosszabb összefoglaló ITT ÉRHETŐ el, aki pedig a teljes mérkőzést megtekintené, IDE KATTINTSON!

Franciaország az 1984-es Európa-bajnokság után az 1998-as világbajnokságon is „önző” házigazdának bizonyult: nem engedte át másnak a serleget. IDE KATTINTVA MEGNÉZHETŐ A FRANCIA VÁLOGATOTT ÖSSZES GÓLJA AZ 1998-AS VB-N!

A történet húsz évvel később kapott egy lábjegyzetet: Michel Platini, a szervezőbizottság társelnöke – a korábbi francia futballisten, a későbbi eltiltott UEFA-elnök – egy rádióinterjúban arról beszélt, hogy a remélt francia–brazil döntő érdekében a csoportbeosztás elkészítésekor egy kicsit „ügyeskedtek”…

A holland De Telegraaf másnapi címoldala

2014: BRAZÍLIA ÉREM NÉLKÜL MARAD

Arjen Robben lenyűgöző gyorsasága már a bronzmeccs legelején tizenegyest, majd Robin van Persie jóvoltából gólt hozott Hollandiának, és hiába minden fogadkozás, az elődöntőben tönkrevert Brazília – ezúttal is a sérült Neymar nélkül – újfent sima vereséget szenvedett.

Daley Blind gyorsan növelte az előnyt, a végjátékban Georginio Wijnaldum is betalált.

A szövetségi kapitányi posztról ezzel a mérkőzéssel leköszönő – aztán hoppá!, 2021-ben, még egy vb-felkészülés és -szereplés erejéig visszatérő – Louis van Gaal arra is ügyelt, hogy minden futballistájának játéklehetőséget adjon.

A kapus Michel Vorm 93. percbeli becserélése azt jelentette, hogy Hollandia lett a vb-k történetének első olyan csapata, amelyik mind a 23 benevezett labdarúgóját pályára küldte. VIDEÓ ITT!





Szomorú vég; Bokszzsákszerep; Megismételt hibák – másnapi brazil lapok címoldalai

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. DECEMBER 2.: SZERBIA–SVÁJC 2–3. Ki-ki mérkőzésnek ígérkezett, akárcsak egy vb-vel korábban Kalinyingrádban... Nem is érhette kifogás az előadást: a várt nagy küzdelem megvolt (11 sárga lap, a vb-történelemben ritka gazdag termés), és már az első félidő négy gólt hozott, testvéries megoszlásban (ezt megelőzően legutóbb 1998-ban, az angol–argentinon fordult elő hasonló). Andrija Zsivkovics kapufája után Xherdan Shaqiri, a kalinyingrádi győztes gól gazdája szerzett vezetést a svájciaknak (egymás utáni harmadik vb-jén lett gólszerző a koszovói származású tűzgolyó), Alekszandar Mitrovics gyönyörű fejessel egyenlített, Dusan Vlahovics alsó sarkos lövéssel már Szerbiát juttatta előnyhöz, aztán Breel Embolo következett közeli találattal. A második játékrészben a svájciak futballoztak veszélyesebben, és Rúben Vargas mesteri előkészítéséből Remo Freuler be is lőtte a győzelmet és továbbjutást jelentő góljukat. Szerbia kiesett. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)