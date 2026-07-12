Nemzeti Sportrádió

Köbölkút díszpolgára lett Hornyák Zsolt

V. H. L.V. H. L.
2026.07.12. 15:47
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Hornyák Zsolt Köbölkút díszpolgára lett (Fotó: Kovács Péter)
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Puskás Akadémia FC labdarúgó NB I Hornyák Zsolt
Díszpolgári címet kapott szülőfalujában, a felvidéki Köbölkúton Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémiát 2019-től 2026-ig irányító labdarúgóedző – az indoklás szerint a község hírnevének öregbítéséért adományozta neki a címet Bolya Szabolcs polgármester.

Amint arról korábban hírt adtunk, Hornyák Zsolt hét év után nemrégiben távozott a Puskás Akadémia vezetőedzői posztjáról. Az 53 éves felvidéki születésű tréner 2019. július 1-jén kezdte meg munkáját a felcsúti csapatnál, amellyel 2021-ben és 2025-ben ezüstérmet nyert a labdarúgó NB I-ben, 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben pedig a 3. helyen végzett.

Hornyák Zsolt, aki 2024-ben a magyar állampolgárságot is felvette, most szülőfalujától, Köbölkúttól kapott elismerést: a hivatalos indoklás szerint a község hírnevének öregbítéséért Bolya Szabolcs polgármester díszpolgári címet adományozott neki.

Fotó: Facebook/Hornyák Zsolt

 

 

Puskás Akadémia FC labdarúgó NB I Hornyák Zsolt
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