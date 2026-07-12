Köbölkút díszpolgára lett Hornyák Zsolt

Amint arról korábban hírt adtunk, Hornyák Zsolt hét év után nemrégiben távozott a Puskás Akadémia vezetőedzői posztjáról. Az 53 éves felvidéki születésű tréner 2019. július 1-jén kezdte meg munkáját a felcsúti csapatnál, amellyel 2021-ben és 2025-ben ezüstérmet nyert a labdarúgó NB I-ben, 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben pedig a 3. helyen végzett.

Hornyák Zsolt, aki 2024-ben a magyar állampolgárságot is felvette, most szülőfalujától, Köbölkúttól kapott elismerést: a hivatalos indoklás szerint a község hírnevének öregbítéséért Bolya Szabolcs polgármester díszpolgári címet adományozott neki.