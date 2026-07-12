Nemzeti Sportrádió

Infantino: Hatalmas siker a 48 csapatos vb – vizsgáljuk a 64-re bővítést

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.07.12. 14:29
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Gianni Infantino vasárnap Miamiban a Norvégia–Anglia negyeddöntőt tekintette meg a helyszínen (Fotó: AFP)
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FIFA foci vb 2026 vb 2026 Gianni Infantino
Videós interjút adott a világbajnokság apropóján a svájci blue Sportnak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség olasz-svájci elnöke, Gianni Infantino.

 


„Száz százalékig elégedett vagyok, hatalmas siker a negyvennyolc csapatos világbajnokság – kezdte értékelését a blue Sportnak adott interjúban Gianni Infantino, a FIFA elnöke. – Mindegyik csapat magas szinten futballozott, minden kontinens valamely csapata szerzett gólt és pontot is. Tíz afrikai csapatból kilenc jutott be az egyenes kieséses szakaszba, míg a legutóbbi vébén összesen csak öt afrikai csapat vehetett részt. Ez is jól mutatja, mennyire fontos, hogy minden csapatot bevonjunk, hogy lehetőséget adjunk nekik a részvételre.”

A svájci-olasz sportvezető a további létszámemelés lehetőségét sem zárta ki. Kérdésre válaszolva beszélt a vb 64 csapatosra bővítésnek lehetőségéről.

„Ez mindenképpen egy olyan kérdés, melyet a világbajnokság után megvizsgálnak és megvitatnak az illetékes bizottságok. Egy világbajnokság megszervezésekor fontos szempont, hogy az egész világ számára rendezzük, nemcsak Európának és Dél-Amerikának. Minden nemzetnek meg kell teremtenie a lehetőségét annak, hogy álmodozhasson a világbajnoki részvételről. Ha nem adunk esélyt a kisebb országoknak a részvételre, akkor nem lesznek ösztönözve a fejlődésre.”

A „FIFA-elnökként szabad-e Svájcnak szurkolnia?” kérdésre elmondta (még az Argentína–Svájc mérkőzés előtt), Svájcnak mindenképpen szurkol, persze ügyelnie kell a megfelelő viselkedésre. A döntő közeledtével Donald Trump amerikai elnökről is szót ejtett.

„Remélhetőleg a döntő után együtt adjuk át a trófeát. Mindig is az a terv – a múltban is így volt –, hogy a rendező ország elnöke adja át a trófeát a FIFA elnökével együtt.”

 A hosszabb interjú másik két részében Infantino beszél többek között a jegyeladásokról és például a hidratációs szünetről is.

 

FIFA foci vb 2026 vb 2026 Gianni Infantino
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